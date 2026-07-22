Ν.-Παπαθανάσης-στην-τηλεόραση-της-«Ν»:-Εθνική-δημοσιονομική-δύναμη-το-ΕΠΑ-για-έργα-που-αφορούν-την-καθημερινότητα-των-πολιτών

«Οι στροφές της κυβέρνησης είναι υψηλές και δεν είναι προεκλογικό. Πιστεύουμε πως ό,τι έχουμε εξαγγείλει το 2023, πρέπει να το φέρουμε εις πέρας. Πρέπει να κλείσουμε όλα τα κεφάλαια που ανοίξαμε, είμαστε πιστοί στις δεσμεύσεις μας» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ενώ τόνισε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Μιλώντας στην τηλεόραση της - και την εκπομπή On Politics το μεσημέρι της Τετάρτης, ο κ. Παπαθανάσης επεσήμανε ότι λογικό είναι να κόβονται κορδέλες αυτήν την περίοδο, καθώς ολοκληρώνεται σειρά έργων.

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«Εθνική δημοσιονομική δύναμη το ΕΠΑ»

Ερωτηθείς για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 (ΕΠΑ), είπε ότι είναι η εθνική δημοσιονομική δύναμη προκειμένου τα τρέχουν έργα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών σε όλη τη χώρα. Όπως πρόσθεσε, το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 23 δισ. ευρώ. Επεσήμανε, δε, ότι συνολικά -σε συνδυασμό και με άλλα προγράμματα- ο προϋπολογισμός υπερβαίνει αυτόν του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε στις προληπτικές εξετάσεις, στην ανακαίνιση σχολείων και κέντρων υγείας και στην κατασκευή αυτοκινητοδρόμων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης -έργα που αφορούν το σύνολο της χώρας, όπως τόνισε- ενώ στο σκέλος των δανείων, είπε ότι ωφελήθηκαν τόσο μικρές, όσο και μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Όπως τόνισε, ποσοστιαία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν μεγαλύτερο αριθμό δανείων, ωστόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια. «Δεν θα πρέπει να δαιμονοποιούμε τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δίνουν θέσεις εργασίας» επεσήμανε.

Ο κ. Παπαθανάσης επεσήμανε ότι στη ΔΕΘ δεν θα ανακοινωθεί μόνο το πακέτο του μερίσματος, αλλά και δράσεις που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Θα μπορεί μια μικρή επιχείρηση να πάρει δάνειο με επιτόκιο 0,35%, σχεδόν μηδενικό. Αυτό είναι επιστροφή στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας» υπογράμμισε. Τόνισε επίσης ότι «η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα παίρνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε δάνεια από την ΕΤΕπ με επιδότηση 40% του επιτοκίου».

Νέοι πόροι στο ΤΕΠΙΧ – Δεν θα χαθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι «προσθέτουμε χρήματα στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και θα ανοίξει ξανά για δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο 40% ή εγγύηση από το κράτος 80%, γιατί θέλουμε να ανοίξουμε την περίμετρο των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα».

Ο κ. Παπαθανάσης διαβεβαίωσε εκ νέου ότι δεν θα χαθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Δεν δικαιούμαστε να χάσουμε ένα ευρώ» τόνισε και επεσήμανε πως η χώρα πέτυχε όλα τα μεταρρυθμιστικά ορόσημα.

Ο κ. Παπαθανάσης είπε πως ο κ. Μητσοτάκης βάζει πάντα ψηλά τον πήχη των προσδοκιών, ενώ τόνισε πως τα έργα και οι δράσεις που έρχονται, πρέπει να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης απέναντι στην κοινωνία.

«Αν δεν δουλέψει η οικονομία, μέρισμα δεν υπάρχει»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, είπε ότι είναι κάτι που τραυματίζει τον προϋπολογισμό των πολιτών. Όπως τόνισε, είναι και εισαγόμενη, με φόντο τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ωστόσο όπως τόνισε η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα, ενώ γίνονται έλεγχοι στην αγορά, παράλληλα με την προσπάθεια αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Τόνισε επίσης ότι μειώθηκαν 83 φόροι, ενώ επεσήμανε ότι η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα. «Αν δεν δουλέψει η οικονομία, μέρισμα δεν υπάρχει», τόνισε.

Για το ζήτημα της στέγασης, είπε ότι «το “Σπίτι μου 2” κλείνει στις 31 Αυγούστου. Άνοιξε το “Ανακαινίζω”. Θα ξεκινήσουμε με τα κλειστά σπίτια και σε δεύτερη φάση θα ανοίξει για τα ανοικτά σπίτια».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κάτι νέο να πει. «Βλέπουμε ένα remake μιας παλιάς εποχής, με διαφορετικό όνομα» τόνισε. Ως προς τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι υπήρξε καλός πρωθυπουργός που βοήθησε την Ελλάδα σε μια κρίσιμη στιγμή. «Πιστεύω ότι στο τέλος δεν θα κάνει κόμμα για να τραυματίσει τη ΝΔ. Εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε μέχρι την άνοιξη» πρόσθεσε.