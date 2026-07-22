Ο-Νίκος-Ανδρουλάκης-κατηγορεί-τον-πρωθυπουργό-ότι-χρησιμοποιεί-«τοξικότητα»-προκειμένου-να-υποτιμήσει-το-ΠΑΣΟΚ

«Είναι τυχοδιωκτισμός και υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών να κάνει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού, το κόμμα που έστησε προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τοξικότητας», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη, την κριτική του πρωθυπουργού περί «τοξικού Κέντρου».

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναρωτήθηκε «για ποια τοξικότητα μιλάει;» ο κ.Μητσοτάκης και υποστήριξε ότι αυτή εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Επικαλέστηκε στοιχεία, για τα οποία είπε πως δείχνουν ότι συγκεκριμένοι παράγοντες χρηματοδοτούνται από τη ΝΔ στην οποία έχουν ενσωματωθεί. «Τοξικότητα είναι οι επιθέσεις που δέχεται το ΠΑΣΟΚ όταν δείχνει έναν άλλο δρόμο πολιτικής τεκμηριωμένα», είπε κι έφερε ως παράδειγμα την κριτική για την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. «Είπαμε αναλυτικά το κόστος την επόμενη ημέρα στη Βουλή, ο πρωθυπουργός μου επιτέθηκε ενώ το γνώριζε. Επίσης τα ΜΜΕ παίζουν το τι είπε ο πρωθυπουργός κι αποκρύπτουν τη πρόταση του ΠΑΣΟΚ», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη πως ως υποψήφιος πρωθυπουργός, το 2019, έταξε λαγούς με πετραχήλια καθώς χωρίς καμία κοστολόγηση δεσμεύτηκε να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου . Επίσης σχολίασε πως ο πρωθυπουργός επιχειρεί να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. «Προσπαθεί να σκηνοθετήσει ξανά το πολιτικό σκηνικό του ‘23. Δεν είναι όμως σήμερα μονόδρομος», παρατήρησε ο κ. Ανδρουλάκης και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ προτείνει πολιτικές με σχέδιο που δίνουν λύσεις στα προβλήματα και όχι για εξυπηρέτηση συμφερόντων.

«Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε. Τώρα είναι η δική του σειρά. Οι πολίτες θα κρίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά και να φέρει τη πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σχετικά με τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για τη Παιδεία, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι είναι «άλμα λογικής» κι «απλώς αντίφαση», το να λέει ότι δεν επιθυμεί την αλλαγή του άρθρου 16 γιατί είναι κατά των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων αλλά δεν θα αλλάξει τον νόμο Πιερρακάκη που τα επιτρέπει.

Αποτυχία στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική που ακολουθεί κι έχει επιπτώσεις τόσο στο κόστος παραγωγής όσο και στο κόστος ζωής, καταλόγισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη Χαριλάου Τρικούπη.

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής άφησε σαφείς αιχμές και διατύπωσε ερωτηματικά για συγκεκριμένα μέτρα κι επιλογές προς εξυπηρέτηση, όπως είπε, ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων. «Ωραία τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και τα ωραία βίντεο του κ. Μητσοτάκη αλλά η σκληρή πραγματικότητα φαίνεται στη τσέπη των πολιτών», ανέφερε. Προσέθεσε ακόμη ότι «στην ενέργεια είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο» για τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση της ΝΔ για τον τρόπο παραγωγής ενέργειας.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος καθώς η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς δίκτυα και αποθήκευση ενέργειας. «Έπρεπε να έχουμε επενδύσεις στα δίκτυα και την αποθήκευση για την παραγόμενη ενέργεια», σημείωσε. Επανέλαβε την έντονη κριτική του ΠΑΣΟΚ για την απολιγνητοποίηση και περιέγραψε το όραμα που προτείνει για την πράσινη μετάβαση με προτεραιότητα στους μικρούς παραγωγούς στη περιφέρεια για φθηνότερη ενέργεια και χαμηλότερο κόστος ζωής. Δεσμεύτηκε ακόμη ότι στην παρουσία του στη ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο, θα ανακοινώσει επιπλέον προτάσεις μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο καλώντας και πάλι τον πρωθυπουργό και το Υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώσουν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, θυμίζοντας ότι χρηματοδοτείται από την ΕΕ, ενώ είπε πως αφήνει αλγεινή εντύπωση το πινγκ πόνγκ ευθυνών στη πρόσφατη διελκυστίνδα Αθήνας- Λευκωσίας.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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