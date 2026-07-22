Ο Ντόναλντ Τραμπ με άδειο ρεζερβουάρ καθώς το διαθέσιμο πετρέλαιο εξαντλείται – Σοκ στις τιμές προ των πυλών

Η υποβόσκουσα ευπάθεια των διεθνών ενεργειακών αγορών μετατρέπει οποιοδήποτε στοίχημα ενάντια σε ένα σοκ τιμών σε μια εξαιρετικά ριψοκίνδυνη επιλογή. Ο πλανήτης ανταπεξήλθε στον αρχικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ εξαντλώντας αποθέματα δεκαετιών, η αναπλήρωση των οποίων απαιτεί μακρά σειρά ετών. Πλέον, στη νέα εκρηκτική φάση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ρισκάρει με ένα άδειο ρεζερβουάρ, καθώς η πολιτική αισιοδοξία έρχεται αντιμέτωπη με την αδυσώπητη πραγματικότητα της αγοράς.

Οι τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλονίζουν τη διεθνή σταθερότητα, οδηγώντας σε άνοδο το πετρέλαιο Brent.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Κατά την πρώτη φάση της σύρραξης, οι τιμές δεν άγγιξαν τα καταστροφικά επίπεδα που προέβλεπαν ορισμένοι αναλυτές. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον Λευκό Οίκο στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι το παγκόσμιο σύστημα είναι ανθεκτικότερο από όσο διατείνονται οι καταστροφολόγοι.

Οι μηχανισμοί απορρόφησης κραδασμών έχουν εκλείψει

Παρότι οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από παλαιότερες πολεμικές περιόδους, οι αγορές υφίστανται έντονες πιέσεις. Η σχετική σταθερότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 στηρίχθηκε σε αποθέματα προηγούμενων δεκαετιών, τα οποία πλέον έχουν εξαντληθεί σε κρίσιμο βαθμό. Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, ο εκ νέου αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ και το ναυτικό εμπάργκο των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας προδιαγράφουν ταχύτερη εκτίναξη των τιμών, καθώς οι μηχανισμοί απορρόφησης κραδασμών έχουν εκλείψει.

Στην απαρχή της σύρραξης, τα παγκόσμια αποθέματα ανέρχονταν σε 8,4 δισεκατομμύρια βαρέλια, όμως σύμφωνα με την J.P. Morgan, μόλις 800 εκατομμύρια ήταν άμεσα προσβάσιμα χωρίς να προκληθεί λειτουργικό κραχ σε αγωγούς και διυλιστήρια.

Παράλληλα, τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα συρρικνώθηκαν στα 316 εκατομμύρια βαρέλια –το χαμηλότερο επίπεδο από το 1983- λόγω της μεγαλύτερης συντονισμένης αποδέσμευσης 32 κρατών στην ιστορία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), προκαλώντας ανησυχία για την αντοχή της γερασμένης υποδομής των ΗΠΑ.

Η δυνατότητα παράκαμψης των Στενών του Ορμούζ έχει εξαντληθεί, ενώ ο αποκλεισμός των Χούθι στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ απειλεί να αναγκάσει τα δεξαμενόπλοια να κυκλώσουν την Αφρική, υπερδιπλασιάζοντας το κόστος.

Η εκτεταμένη πτώση της ζήτησης κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, κυρίως λόγω της στροφής της Κίνας στην ηλεκτροκίνηση και του αναγκαστικού δελτίου καυσίμων, προσέφερε προσωρινή ανάσα, όμως μια παρατεταμένη σύγκρουση θα δοκιμάσει εκ νέου τη διεθνή κυβερνητική σταθερότητα.

Οι Χούθι έφεραν άνοδο, αλλά χωρίς να δημιουργηθεί πανικός

Η πλέον άμεση εστία αβεβαιότητας εντοπίζεται στα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, τα οποία η παγκόσμια ναυτιλία και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν χαρακτηρίσει ως ζώνη υψηλού κινδύνου για τις εμπορικές δραστηριότητες. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο από τη στιγμή που οι Χούθι κήρυξαν ναυτικό εμπάργκο στα σαουδαραβικά πλοία, χωρίς ωστόσο να αγγίζουν επίπεδα πανικού, γεγονός που αντικατοπτρίζει την απρόβλεπτη ψυχολογία των επενδυτών.

Σοβαρές ελλείψεις εντός λιγων εβδομάδων

Εντούτοις, η εξάντληση των αποθεμάτων και η κλιμάκωση των εντάσεων προδιαγράφουν σοβαρές ελλείψεις στον εφοδιασμό εντός λίγων εβδομάδων. Οι αγορές ενδέχεται να διατηρούν την ψυχραιμία τους προσδοκώντας βραχυπρόθεσμη αποκλιμάκωση, όμως η αισιοδοξία δεν μπορεί να υπερνικήσει την αντικειμενική πραγματικότητα της προσφοράς και της ζήτησης.

Η ψυχολογία της αγοράς αποτελούσε την τελευταία δικλείδα ασφαλείας, καθώς οι traders υπέθεταν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποχωρούσε προκειμένου να αποφύγει μια έλλειψη ενόψει εκλογών.

Η παραδοχή αυτή διαψεύστηκε, καθώς ο IEA κατέγραψε το φυσικό αργό να αλλάζει χέρια κοντά στα 150 δολάρια τον Απρίλιο.

Αν και ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς επεδίωξε την αναπλήρωση των αποθεμάτων κατά την εκεχειρία, ο στόχος απέτυχε. Πλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επωμιστεί το πολιτικό κόστος της ακριβής βενζίνης, γεγονός που ενδέχεται να πυροδοτήσει αγορές πανικού.

Το κόστος για τους καταναλωτές στην αντλία αφορά τα έτοιμα καύσιμα, όπως το ντίζελ, τα οποία επηρεάζουν τις τιμές τροφίμων και μεταφορών.

Το περιθώριο κέρδους διύλισης (crack spread) έχει εκτιναχθεί σε υψηλό τετραετίας, καθώς τα διυλιστήρια του Περσικού Κόλπου παραμένουν ανενεργά και τα ουκρανικά πλήγματα ανάγκασαν τη Μόσχα να απαγορεύσει τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ.

Η αναμενόμενη εξάντληση των διεθνών αποθεμάτων προμηνύει σοβαρές ελλείψεις στον εφοδιασμό εντός λίγων εβδομάδων, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα χρονικά περιθώρια για την αποτροπή μιας γενικευμένης ενεργειακής κρίσης έχουν πλέον στενέψει δραματικά.

–