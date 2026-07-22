«Πιέσεις» στη Wall λόγω της ανόδου του πετρελαίου – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές κινούνται πτωτικά την Τετάρτη (22/7), υπό την πίεση της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μία ακόμη ημέρα με έντονη εταιρική ειδησεογραφία λόγω της ανακοίνωσης πλήθους οικονομικών αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 σημειώνει αυτή την ώρα πτώση 0,15% στις 7,498.51 μονάδες, ενώ στην ίδια κατεύθυνση ο τεχνολογικός Nasdaq χάνει 0,46% στις 25,717.14 μονάδες. Αντίθετα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται αυτή την ώρα σε θετικό έδαφος ενισχυόμενος κατά 0,17% στις 52,314.92 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 3%, διαμορφούμενα πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα και ξεπερνώντας πρόσκαιρα τα 95 δολάρια. Παράλληλα, τα futures του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκαν επίσης κατά 3%, διαπραγματευόμενα πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά μετά τον 11ο συνεχόμενο γύρο αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι το Ιράν «δεν αντιμετωπίζει σοβαρά τις συνομιλίες».

«Αν είναι σοβαροί, είμαστε κι εμείς σοβαροί. Αν δεν είναι, τότε θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας, καθώς και τα συμφέροντα των συμμάχων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ίδιο πλαίσιο.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «συνεχίσουν να προστατεύουν τη ναυσιπλοΐα» μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πορεία των τιμών του πετρελαίου, καθώς ανησυχούν ότι η άνοδός τους θα μπορούσε να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των καταναλωτικών αγαθών, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) σε αύξηση των επιτοκίων.

Έως το πρωί της Τετάρτης, οι συναλλασσόμενοι στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί του επιτοκίου της Fed αποτιμούσαν πιθανότητα 27% για αύξηση των επιτοκίων μέσα στον τρέχοντα μήνα. Παράλληλα, εκτιμούσαν πιθανότητα 70% για τουλάχιστον μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Στο μέτωπο των εταιρικών εξελίξεων τώρα, η ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο την Τετάρτη, με τις ServiceNow, IBM, Tesla, Texas Instruments και Alphabet να ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις σχετικά με τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη (AI), τη ζήτηση για υπηρεσίες cloud, τους εταιρικούς προϋπολογισμούς για τεχνολογικές επενδύσεις και τις προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Το ενδιαφέρον της αγοράς παραμένει στραμμένο στο κατά πόσο η ισχυρή ζήτηση για υποδομές και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να δικαιολογεί τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς επιταχύνεται η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.

«Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου επιταχύνεται, αλλά καθώς οι περισσότερες από τις μεγάλες εταιρείες hyperscale δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους, η αγορά εξακολουθεί να περιμένει την οριστική εικόνα για το πώς οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπονται σε έσοδα και πώς θα επηρεάσουν τις μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες», δήλωσε η Τζούλια Χέρμαν, στρατηγική αναλύτρια παγκόσμιων αγορών στη New York Life Investment Management.

Στα αξιόλογα της μέρας, οι μετοχές της Super Micro Computer εκτινάσσονται κατά 14%, αφού η κατασκευάστρια διακομιστών (servers) προέβλεψε υψηλότερα από τα αναμενόμενα περιθώρια κέρδους για το τέταρτο δημοσιονομικό τρίμηνο, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι έλαβε νέες παραγγελίες αξίας άνω των 60 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Άνοδο καταγράφει και η μετοχή της AT&T, η οποία ενισχύεται κατά 4% μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο.

Αντίθετα, η μετοχή της GE Vernova υποχωρεί κατά 6%, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.