Πτώση στα έσοδα της ΜΕΛΙΣΣΑ Κίκιζας λόγω ελαιολάδου

Η Μέλισσα Κίκιζας κατέγραψε χαμηλότερες πωλήσεις πέρυσι σε σύγκριση με το 2024, καθώς η πτώση των διεθνών τιμών ελαιολάδου είχε αρνητική επίδραση στον τζίρο της. Παρά την κατάσταση αυτή, ο ελληνικός όμιλος τροφίμων κατάφερε να βελτιώσει την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές του.

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Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στα 137,7 εκατ. ευρώ, από 153,6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Αυτή η μείωση, κατά περίπου 10%, αποδίδεται κυρίως στη σημαντική πτώση των διεθνών τιμών ελαιολάδου και όχι σε απώλεια εμπορικής δυναμικής.

Η ελληνική βιομηχανία, η οποία είναι γνωστή για τα ζυμαρικά της, έχει επενδύσει στην αγορά του ελαιολάδου μέσω της Terra Creta. Αυτό σημαίνει πως η αξία των πωλήσεών της επηρεάζεται πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών, σε μια αγορά όπου οι τιμές της πρώτης ύλης μπορούν να επηρεάσουν δραματικά τον τζίρο, ανεξαρτήτως των όγκων πωλήσεων.

Σε αντίθεση με την πτώση των πωλήσεων, τα EBITDA αυξήθηκαν στα 17,015 εκατ. ευρώ, από 16,259 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 10,453 εκατ. ευρώ, από 9,037 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 7,852 εκατ. ευρώ, από 8,546 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης. Ταυτόχρονα, οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά περίπου 21%, ενώ τα δάνεια και οι υποχρεώσεις από μισθώσεις υποχώρησαν κατά 34%.

Επιπλέον, το εξωτερικό έχει γίνει πλέον κεντρικό πεδίο ανάπτυξης. Πέρυσι, πάνω από το 40% των καθαρών πωλήσεων προήλθαν από διεθνείς αγορές, με την εταιρεία να εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες.

Αυτή η επίδοση ενισχύει τη στρατηγική μετατροπής της από ελληνική μακαρονοποιία σε έναν ευρύτερο όμιλο μεσογειακής διατροφής. Οι επενδύσεις άνω των 7,5 εκατ. ευρώ στα εργοστάσια της Λάρισας και των Χανίων υποδεικνύουν ότι η διεθνής επέκταση απαιτεί παραγωγική κλίμακα.