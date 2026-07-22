Σάμος: Το πρώτο MGallery Collection του νησιού ανοίγει τις πύλες του στις 10 Αυγούστου

Η Σάμος αποκτά έναν νέο προορισμό στην ελληνική πολυτελή φιλοξενία με την έναρξη λειτουργίας του Nírema Hotel & Spa Samos – MGallery Collection στις 10 Αυγούστου 2026.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το νέο ξενοδοχείο θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality και είναι το πρώτο μέλος της MGallery Collection της Accor, επισημαίνοντας μια σημαντική επένδυση που ενισχύει τη Σάμο ως έναν προορισμό υψηλής πολυτέλειας στο Αιγαίο.

Η νέα αυτή προσθήκη ενισχύει το συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο της SWOT Hospitality και διευρύνει τη στρατηγική συνεργασία της με την Accor, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς ομίλους φιλοξενίας.

«Κάθε ξενοδοχείο της MGallery Collection αφηγείται μια μοναδική ιστορία, στενά συνδεδεμένη με τον προορισμό του. Το Nírema Hotel & Spa Samos αποτυπώνει αυθεντικά την ψυχή της Σάμου, μέσω της φύσης, της οινικής της παράδοσης και της φιλοσοφίας της ευημερίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το υποδεχόμαστε στο αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο της MGallery στην Ελλάδα.» δήλωσε ο Maud Bailly, CEO Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems.

Το όνομα Nírema, που σημαίνει «όνειρο» στη σαμιώτικη διάλεκτο, ενσωματώνει τη φιλοσοφία του ξενοδοχείου: μια εμπειρία ηρεμίας και αυθεντικής σύνδεσης με τον προορισμό. Χτισμένο σε προνομιακή παραθαλάσσια θέση στο Μαλαγάρι, στην είσοδο της πόλης της Σάμου, το Nírema Hotel & Spa Samos προσφέρει ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο, την οροσειρά της Αμπέλου και τον ιστορικό οικισμό του Βαθέος.

Τα 72 δωμάτια και οι σουίτες του, σχεδιασμένα με σύγχρονη αισθητική και εμπνευσμένα από το φυσικό τοπίο του νησιού, αποπνέουν διακριτική πολυτέλεια, ενώ επιλεγμένες σουίτες διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες, ευρύχωρες βεράντες και πανοραμική θέα στη θάλασσα.

«Η ένταξη του ξενοδοχείου Nírema Hotel & Spa Samos στη MGallery Collection είναι μια σημαντική στιγμή για τη SWOT Hospitality Management και σηματοδοτεί την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την Accor. Είμαστε υπερήφανοι που, μαζί με την Accor, φέρνουμε στη Σάμο ένα ξενοδοχείο διεθνών προδιαγραφών, που αναδεικνύει τον πολιτισμό, τη φυσική ομορφιά και την ιδιαίτερη ταυτότητα του νησιού», δήλωσε ο Στέλιος Κουτσιβίτης, Πρόεδρος της SWOT Hospitality.

Γαστρονομία που αναδεικνύει τη Σάμο

Η γαστρονομική εμπειρία του Nírema βασίζεται στις γεύσεις και τα προϊόντα της σαμιώτικης γης, προσφέροντας μια σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα με τοπικό χαρακτήρα. Το Curvus Wine Cellar ενισχύει την εμπειρία, αναδεικνύοντας την πλούσια οινική παράδοση του νησιού και το φημισμένο σαμιώτικο Μοσχάτο.

«Το Nírema δημιουργήθηκε από την επιθυμία μας να αναδείξουμε τη Σάμο στην πιο αυθεντική της μορφή. Έναν τόπο γεμάτο ιστορία, φύση και ανθρώπους που γνωρίζουν την αξία της φιλοξενίας. Δημιουργήσαμε ένα ξενοδοχείο που συνδέεται βαθιά με το νησί και αφηγείται την ιστορία του μέσα από την αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία, την ευημερία και τις εμπειρίες που προσφέρει.

Η συνεργασία μας με την MGallery Collection μας επιτρέπει να μοιραστούμε αυτή τη μοναδική ταυτότητα με ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, παραμένοντας πιστοί στην ψυχή της Σάμου», δήλωσαν οι Στέλιος & Αγγελική Ζαρμπάνη, ιδιοκτήτες του Nírema Hotel & Spa Samos – MGallery Collection.

Ευεξία εμπνευσμένη από τη φύση

Στο Luo Spa, οι θεραπείες που εμπνέονται από τα φυσικά συστατικά της Σάμου συνδυάζονται με σύγχρονες εγκαταστάσεις ευεξίας, όπως θερμικούς χώρους, γυμναστήριο, εξωτερική πισίνα και ιδιωτική παραλία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης.

Η Σάμος μέσα από μια νέα οπτική

Γενέτειρα του Πυθαγόρα και ένας από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς του Αιγαίου, η Σάμος συνδυάζει μοναδική φυσική ομορφιά, πλούσια ιστορία και γαστρονομική παράδοση. Το Nírema Hotel & Spa Samos – MGallery Collection αποτελεί την ιδανική αφετηρία για την εξερεύνηση του νησιού, προσφέροντας εμπειρίες που συνδέουν τον επισκέπτη με τον αυθεντικό χαρακτήρα του προορισμού.

Το Nírema Hotel & Spa Samos – MGallery Collection φιλοδοξεί να εμπλουτίσει τον χάρτη της ελληνικής φιλοξενίας με μια πρόταση που συνδυάζει τη διεθνή δυναμική της MGallery Collection με τον αυθεντικό χαρακτήρα της Σάμου, προσφέροντας μια εμπειρία όπου η πολυτέλεια εκφράζεται μέσα από την ηρεμία, τη φύση, τον πολιτισμό και τη βαθιά σύνδεση με τον τόπο.