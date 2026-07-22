Στον αστερισμό της διεύρυνσης το ΠΑΣΟΚ, ετοιμάζεται για την 3η Σεπτέμβρη με μαντινάδες – Η πρόταση για φθηνότερο ρεύμα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Περίπου τρεις ώρες διήρκεσε η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια με τα στελέχη της πράσινης παράταξης να αναλύουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και να παρουσιάζουν το σχέδιο του κόμματος για δίκαιη πράσινη μετάβαση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για μια σειρά από ζητήματα, ενώ ξεχώρισε η πρόταση του βουλευτή του Φραγκίσκου Παρασύρη που παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση της τιμής του ρεύματος. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google “Δεσμευόμαστε για μείωση του ρεύματος κατά 20% για μέσα στο 2027, και στο βάθος ενός εκλογικού κύκλου με 30% μειωμένες τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα” ανέφερε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν άφησε τίποτα αναπάντητο, επέστρεψε τα βέλη περί τοξικότητας στον πρωθυπουργό, ενώ επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα για τις θέσεις του για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων. “Όταν λες δε θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 άρα αρνείσαι την ύπαρξη μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και ταυτόχρονα λες ότι δεν θα καταργήσω το νόμο Πιερρακάκη που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση εδώ υπάρχει άλμα λογικής.” σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

3ης του Σεπτέμβρη – Σκέψεις για εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης

Στην Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζονται πυρετωδώς για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αλλά και για την εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προσώρας το επικρατέστερο σενάριο στο τραπέζι είναι η μεγάλη εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματος να πραγματοποιηθεί με την Κεντρική ομιλία του Προέδρου στη γενέτειρά του, στο Ηράκλειο Κρήτης, ενταγμένη σε ένα πλαίσιο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα για την επέτειο ίδρυσης του κόμματος. Οι θιασώτες της άποψης υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει με αυτόν τον τρόπο δυναμικό παρών στο νησί που αποτελεί προπύργιο του κόμματος, έχει σημαντικές δυνάμεις και στοχεύει στην πρωτιά σε όλους τους νόμους. Βέβαια στο τραπέζι παραμένει η ιδέα για την πραγματοποίηση της κεντρικής εκδήλωσης στην Αττική, εκεί όπου το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται δημοσκοπικά, ενώ στο τραπέζι της συζήτησης έπεσε ακόμη και η Πάτρα.

Στον αστερισμό της διεύρυνσης

Οι διεργασίες για τη διεύρυνση του κόμματος συνεχίζονται και μένουν οι επίσημες ανακοινώσεις που θα αποφασιστούν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ για να δώσει τη μάχη του σταυρού πιθανότατα στην Α’ Πειραιά, ενώ στη Β’ Πειραιώς τη μάχη αναμένεται να δώσει με την πράσινη φανέλα και η Νίνα Κασιμάτη. Ο Μιχάλης Χουρδάκης που εκλέχτηκε με την Πλεύση Ελευθερίας και στη συνέχεια εντάχθηκε στο κόμμα Κασσελάκη αυτή την ώρα είναι ανεξάρτητος, φαίνεται όμως ότι το επόμενο διάστημα θα συμπλεύσει με το ΠΑΣΟΚ για την Α’ Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, καλά γνωρίζοντες όταν αναφέρονται στην πρώην υφυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου σημειώνουν ότι είναι ήδη στο ΠΑΣΟΚ και μένουν τα τυπικά των ανακοινώσεων.

- sofokleous10.gr

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