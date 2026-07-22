Στο-«κόκκινο»-η-ασφάλεια-στον-Περσικό-Κόλπο:-Κρίσιμες-οι-επόμενες-24-ώρες

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να ανεβάζουν το θερμόμετρο της έντασης, με τη ναυτιλία να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των γεωπολιτικών κινδύνων. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ενώ οι αναλυτές της EOS Risk Group εκτιμούν ότι η πιθανότητα άμεσης ιρανικής απάντησης παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

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Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι επιχειρήσεις της αμερικανικής CENTCOM ξεκίνησαν στις 23:00 UTC της 21ης Ιουλίου, σηματοδοτώντας τη δέκατη πρώτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Μεταξύ των περιοχών που φέρονται να επλήγησαν είναι οι Μπεχμπαχάν (Behbahan) και Ομιντιγιέχ (Omidiyeh), ενώ οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για επιθέσεις σε δύο στόχους στα περίχωρα της Μπουσέρ (Bushehr). Παράλληλα, εκρήξεις και επιθέσεις καταγράφηκαν στη Σιρίκ (Sirik), στο Μπαντάρ Αμπάς (Bandar Abbas) και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Χορμοζγκάν (Hormozgan), που αποτελεί την «καρδιά» των ιρανικών εγκαταστάσεων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι αναλυτές της EOS Risk Group εκτιμούν ότι η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχει πλέον μετατραπεί σε μια ευρύτερη μάχη για τον έλεγχο της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο.

Όπως επισημαίνουν, κάθε δημόσια γνωστή αμερικανική επίθεση σε ιρανικούς στόχους αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ιρανικών αντιποίνων μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

«Δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένο σύνολο στόχων για τα πιθανά αντίποινα του Ιράν. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές αλλά και λιμάνια κρατών του Κόλπου που θεωρούνται ότι υποστηρίζουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις βρίσκονται πλέον σε αυξημένο κίνδυνο», σημειώνει η EOS Risk Group.

Η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση κινδύνου για τα λιμάνια των κρατών του Κόλπου στο επίπεδο HIGH (4/5), που σημαίνει ότι μια επίθεση θεωρείται πιθανή.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αφορά κυρίως το άμεσο χρονικό διάστημα και, σύμφωνα με την EOS, θα επανεξεταστεί μόνο εφόσον δεν υπάρξει νέα στρατιωτική κλιμάκωση από τις δύο πλευρές μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Για τη διεθνή ναυτιλία, η προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα λιμάνια και οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής αποτελούν κρίσιμους κόμβους για τις παγκόσμιες εξαγωγές πετρελαίου και LNG.

Η EOS Risk Group καλεί τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους πλοιάρχους να επανεξετάσουν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, τις προγραμματισμένες προσεγγίσεις σε λιμάνια του Περσικού Κόλπου, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Παράλληλα, συνιστά σε όλα τα εμπορικά πλοία που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν να παραμένουν σε συνεχή επικοινωνία με τα διεθνή κέντρα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, όπως το UKMTO και το NAVCENT NCAGS, ώστε να λαμβάνουν άμεσα προειδοποιήσεις και επιχειρησιακές οδηγίες.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, όσο συνεχίζεται η ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η ναυτιλία θα εξακολουθήσει να λειτουργεί σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με τις αποφάσεις για τις διελεύσεις και τις προσεγγίσεις στα λιμάνια της περιοχής να αξιολογούνται πλέον σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.