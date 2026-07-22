Τέλος-στο-κάπνισμα-στους-εξωτερικούς-χώρους-των-καταστημάτων-και-τις-παραλίες-θέλει-να-βάλει-η-Ισπανία

Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα πως θέλει να απαγορεύσει το κάπνισμα και το άτμισμα στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και τις παραλίες, στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου που θα πρέπει να υποβληθεί σε ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει την πλειοψηφία.

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Η απαγόρευση θα αφορά «τους εξωτερικούς χώρους στα ξενοδοχεία και την εστίαση» και κυρίως «τις στάσεις λεωφορείων, τις αποβάθρες, τις πανεπιστημιουπόλεις, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις πισίνες, τις παραλίες», εξήγησε η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το υπουργικό συμβούλιο.

Τέτοιου είδους περιορισμοί ενδέχεται να έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή ανά περιοχή, από τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές, καθώς εκείνες είναι αρμόδιες για θέματα υγείας στην Ισπανία. Το νομοσχέδιο στοχεύει επίσης να απαγορεύσει τη χρήση καπνού από ανηλίκους, καθώς και κάθε διαφήμιση υπέρ του καπνού και των προϊόντων ατμίσματος, η πώληση των οποίων θα είναι πολύ περιορισμένη.

«Στοχεύουμε με αυτόν τον νόμο να σηματοδοτήσουμε ένα πριν και ένα μετά στην προστασία της δημόσιας υγείας», επισήμανε η Μόνικα Γκαρσία, υπενθυμίζοντας πως το κάπνισμα προκαλεί «50.000 θανάτους τον χρόνο» στην Ισπανία και συνιστά έναν παράγοντα κινδύνου «στο 30% των καρκίνων».

Ο «ξεκάθαρος» στόχος της κυβέρνησης είναι να «προχωρήσει προς μια γενιά χωρίς καπνό» και να διασφαλίσει πως «σε κοινόχρηστους χώρους, το να αναπνέει κανείς καθαρό αέρα θα αποτελεί τον κανόνα», υπογράμμισε η υπουργός.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο για να συζητηθεί, χωρίς να υπάρχει, ωστόσο, η εγγύηση ότι θα εγκριθεί από τους βουλευτές, ελλείψει πλειοψηφίας από την κυβέρνηση.

Τα σχέδια της κυβέρνησης αναμένεται να βρεθούν μπροστά στην ισχυρή αντίσταση του ξενοδοχειακού κλάδου και του τομέα της εστίασης, πολύ σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες σε μια χώρα, δεύτερο πιο αγαπημένο προορισμό παγκοσμίως, όπου τα γεύματα στους εξωτερικούς χώρους είναι πολύ δημοφιλή, ιδίως κατά τη διάρκεια των ολοένα και πιο θερμών καλοκαιριών.

Η Ισπανία μετρά ακόμη έναν μεγάλο αριθμό καπνιστών, αν και ο αριθμός τους έχει καταγράψει μεγάλη μείωση. Περίπου το 26% του ενήλικου πληθυσμού στη χώρα καπνίζει σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη των υγειονομικών αρχών επί του θέματος, που χρονολογείται από το 2024.

Ένας νόμος που τέθηκε σε ισχύ το 2011 προέβλεπε την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, περιλαμβανομένων των μπαρ, των εστιατορίων, των καφετεριών, των νυχτερινών κέντρων και των καζίνο.