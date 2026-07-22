Την-Πέμπτη-εγκαινιάζεται-το-Βόρειο-Τμήμα-του-Ε65

Παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιούνται αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου, τα επίσημα εγκαίνια του νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 19.00, στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Αγιοφύλλου.

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Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη νότια Ελλάδα.

Τα διόδια

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι χρεώσεις των νέων διοδίων.

Για το νέο τμήμα του Ε65 θα ισχύσουν οι ακόλουθες χρεώσεις:

Μετωπικά Διόδια Οξύνειας

Κατηγορία 1: 3,15 ευρώ

Κατηγορία 2: 4,50 ευρώ

Κατηγορία 3: 11,25 ευρώ

Κατηγορία 4: 15,75 ευρώ

Πλευρικά Διόδια Αγιοφύλλου

Κατηγορία 1: 1,10 ευρώ

Κατηγορία 2: 1,55 ευρώ

Κατηγορία 3: 3,90 ευρώ

Κατηγορία 4: 5,50 ευρώ

Η ολοκλήρωση του Ε65 αναμένεται να μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και να προσφέρει ασφαλέστερη και ταχύτερη οδική πρόσβαση, συμπληρώνοντας για την Ήπειρο το δίκτυο της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού.