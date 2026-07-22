Τραμπ-για-το-ουράνιο-του-Ιράν:-Θα-πλήξουμε-σύντομα-το-«πυρηνικό-οχυρό»-τους,-δεν-μπορούν-να-κάνουν-κάτι-γι’-αυτό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθι, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες της Υεμένης, επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ σχολιάζοντας δημοσίευμα που θέλει το Ιράν να έχει μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο στο όρος Πίκαξ, είπε ότι πιθανότατα οι ΗΠΑ θα πλήξουν την περιοχή αυτή πολύ σύντομα.

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«Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ υποδεχόταν στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Σε ερώτηση σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έχει μεταφέρει το πυρηνικό του υλικό σε τοποθεσία στην περιοχή Νατάνζ, γνωστή ως όρος Πίκαξ (Pickaxe Mountain), ευρύτερα γνωστό κι ως «πυρηνικό οχυρό» του Ιράν.

«Πιστεύω ότι μπορεί να το έχουν κάνει. Δεν το έχουμε επιβεβαιώσει επίσημα», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, εκτός αν διαθέτουν το υλικό. Πιθανότατα θα πλήξουμε την περιοχή αυτή πολύ σύντομα και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι’ αυτό».

Ο Τραμπ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η ιρανική ηγεσία θέλει απεγνωσμένα συνάντηση για να γίνουν διαπραγματεύσεις. «Ζητάνε να συναντηθούμε απεγνωσμένα γιατί έχουν αποδυναμωθεί στρατιωτικά. Εφόσον δεν έχουν κάτι ουσιώδες να μας πουν δεν ενδιαφερόμαστε για μια τέτοια προοπτική», επισήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και πρόσθεσε: «Εάν φεύγαμε τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν 20, 25 χρόνια για την ανοικοδόμησή του. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει καθόλου».

Trump: “We’ve had no problem with the Houthis. They’ve had no problem with us for a long period of time, including during this conflict.” pic.twitter.com/N5Q1Ltsbif — Aaron Rupar (@atrupar) July 21, 2026

«Κάτι κατάφεραν να περάσουν»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία με δύο νεκρούς, σημειώνοντας ότι «κατάφεραν να… περάσουν κάτι στην Ιορδανία».

«Αν είχαμε άλλους χειριστές, αυτό δεν θα είχε συμβεί, δυστυχώς», δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν όταν έκανε λόγο για «άλλους χειριστές».

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως δύο στελέχη των ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν, ενώ ακόμη τέσσερις στρατιωτικοί χρειάστηκε να απομακρυνθούν αεροδιακομιδή για νοσηλεία, έπειτα από επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αποδίδεται στο Ιράν και σημειώθηκε στην Ιορδανία.

«Θα κάνω αυτό που είναι σωστό»

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν επιχειρεί να επηρεάσει το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας τις απειλές για τα Στενά του Ορμούζ ως μέσο πίεσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η Τεχεράνη «πιθανότατα» προσπαθεί να μειώσει τις πιθανότητες εκλογικής επιτυχίας τόσο του ίδιου όσο και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Παρά τους ισχυρισμούς του περί πολιτικών κινήτρων από την πλευρά του Ιράν, ο Τραμπ εμφανίστηκε αμετακίνητος, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις του δεν καθορίζονται από την εκλογική συγκυρία.