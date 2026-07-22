Τραμπ:-Δασμοί-100%-στα-εισαγόμενα-γενόσημα-φάρμακα-από-το-2028

Τα γενόσημα φάρμακα έχουν εξαιρεθεί μέχρι σήμερα από τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, μέτρο που έχει σκοπό, κατ’ αυτόν, τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των ΗΠΑ.

«Από την 1η Αυγούστου 2026, όλα τα γενόσημα φάρμακα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν τελωνειακό δασμό μηδέν τοις εκατό για περίοδο δυο ετών, μετά την οποία οι δασμοί θα αυξηθούν στο 100% για περίοδο ενός έτους και κατόπιν στο 200%», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Τα γενόσημα φάρμακα έχουν εξαιρεθεί μέχρι σήμερα από τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα, οι οποίοι ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο και μπορούν να ανέρχονται ως και στο 100%.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ωστόσο είχε δώσει προθεσμία ενός χρόνου στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ να επανεξετάσει την κατάσταση και να προτείνει νέα μέτρα για τις εισαγωγές γενόσημων.

«Το μέτρο αυτό έχει σκοπό να μετακινηθεί η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων στην Αμερική, τιμωρώντας τις εταιρείες που θα αποφασίσουν να μην κατασκευάσουν εργοστάσια και εγκαταστάσεις μέσα στην προθεσμία που τους δίνεται», συνέχισε ο αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί προσωπική του ιδιοκτησία.

Πρόσθεσε πως η πολιτική που αφορά τα υπόλοιπα εισαγόμενα φάρμακα θα παραμείνει «ως έχει».