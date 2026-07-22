Φρίκη-στην-Καλαβρία:-Χρησιμοποίησαν-γάτες-για-να-εξαπλώσουν-τις-πυρκαγιές,-τους-έδεναν-εύφλεκτα-πανιά

Αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις που έρχονται από την Ιταλία, όπου σύμφωνα με τις καταγγελίες ορισμένες από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην Καλαβρία τις τελευτές μέρες προκλήθηκαν με μεθόδους το όριο ανθρώπινης σκληρότητας. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της περιοχής πέραν των εμπρηστικών μηχανισμών που βρέθηκαν, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν ζωντανά ζώα για την εξάπλωση της φωτιάς.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο διευθυντής του Περιφερειακού Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, Ντομένικο Κοσταρέλα, περιέγραψε εικόνες που σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, «δεν χωρούν στον ανθρώπινο νου», ενώ ο πρόεδρος της Περιφέρειας, Ρομπέρτο Οκκιούτο, δημοσιοποίησε βίντεο από τα μέτωπα των πυρκαγιών, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος».

«Σε ορισμένες περιπτώσεις αντικρίσαμε εικόνες που δεν χωρά ανθρώπινος νους. Βρήκαμε ακόμη και γάτες στις οποίες είχαν δέσει στην ουρά ένα πανί εμποτισμένο με εύφλεκτο υγρό. Τα ζώα τα άφηναν ελεύθερα στα χωράφια, έτρεχαν πανικόβλητα και έτσι οι φωτιές εξαπλώνονταν», δήλωσε ο Κοσταρέλα.

Οργανωμένο σχέδιο

Ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της περιοχής αποκάλυψε ότι στα σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές βρέθηκαν και άλλοι αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί, γεγονός που, όπως υποστήριξε, αποδεικνύει την ύπαρξη οργανωμένης εγκληματικής δράσης.

«Έχω μόνο ένα λεπτό για να σας εξηγήσω τι συμβαίνει και τι βρήκαμε τις τελευταίες ώρες στα διάφορα μέτωπα των πυρκαγιών. Εντοπίσαμε εμπρηστικούς μηχανισμούς με χρονοκαθυστέρηση, κατασκευές που αποδεικνύουν όχι μόνο δόλο αλλά και εγκληματική πρόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ των ευρημάτων, σύμφωνα με τις αρχές, περιλαμβάνονται κεριά με εμποτισμένα πανιά, μπουκάλια με αυτοσχέδια φιτίλια, αλλά και άλλες κατασκευές που είχαν σχεδιαστεί ώστε να προκαλούν ή να ενισχύουν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Επικήρυξη 1.000 ευρώ από φιλοζωική οργάνωση

Μετά τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Ιταλική Ένωση για την Υπεράσπιση των Ζώων και του Περιβάλλοντος (AIDAA) ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στις εισαγγελικές αρχές της Καλαβρίας, καταθέτοντας μηνύσεις για την κακοποίηση και θανάτωση των ζώων.

Παράλληλα, η οργάνωση ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει και αμοιβή ύψους 1.000 ευρώ σε όποιον προσφέρει, μέσω νόμιμης καταγγελίας στις αρχές, στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και την αμετάκλητη καταδίκη των υπευθύνων.

«Η αμοιβή θα καταβληθεί σε όποιον, με την καταγγελία του, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τους νόμους στις αστυνομικές αρχές, θα επιτρέψει τον εντοπισμό και την οριστική καταδίκη του πυρομανή ή των πυρομανών που χρησιμοποιούν γάτες ή άλλα ζώα, τα οποία στη συνέχεια βρίσκουν το θάνατο, για να πυροδοτήσουν ή να τροφοδοτήσουν πυρκαγιές», ανέφερε η οργάνωση.

Πάνω από 200 επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής σε τρεις ημέρες

Η κατάσταση στην Καλαβρία παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μέσα σε μόλις τρεις ημέρες καταγράφηκαν περισσότερες από 200 επεμβάσεις της Πυροσβεστικής σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Πάρκο του Πολλίνο, το Σκουιλάτσε Λίντο, η Αγία Ευφημία Λαμέτσια, το Κασάνο αλλ’ Ιόνιο και το Άκρι.