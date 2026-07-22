ΧΑ: Κράτησε τις 2.500 μονάδες, αλλά χωρίς καθαρή κατεύθυνση – Νέα απογοήτευση από την Allwyn

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.506,79 μονάδες με άνοδο 0,24%, σε μια συνεδρίαση συνεχών εναλλαγών και επιλεκτικών τοποθετήσεων. Η Coca-Cola HBC, ο ΟΤΕ, η Titan και οι μεταλλουργικές μετοχές στήριξαν την αγορά, ενώ η Allwyn υποχώρησε ξανά, κλείνοντας οριακά πάνω από τα 13 ευρώ.

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Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα εντείνεται, το Χρηματιστήριο Αθηνών έκανε σήμερα ουσιαστικά κύκλους γύρω από τον εαυτό του, προσπαθώντας να εντοπίσει ένα νέο επίπεδο ισορροπίας γύρω από το κρίσιμο όριο των 2.500 μονάδων.

Η αγορά ξεκίνησε με έντονη μεταβλητότητα, κινήθηκε αρκετές φορές πάνω και κάτω από το προηγούμενο κλείσιμο και χρειάστηκε το τελευταίο τμήμα της συνεδρίασης για να απομακρυνθεί από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά και να ολοκληρώσει τις συναλλαγές κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.506,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,24% ή έξι μονάδων. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap κινήθηκε σαφώς πιο συγκρατημένα, κλείνοντας στις 6.368,27 μονάδες, με οριακή άνοδο 0,06%.

Η διαφοροποίηση ανάμεσα στον Γενικό Δείκτη και τον FTSE 25 δείχνει ότι η θετική εικόνα δεν ήταν γενικευμένη. Η άνοδος στηρίχθηκε κυρίως σε συγκεκριμένες δεικτοβαρείς μετοχές, ενώ ένα σημαντικό μέρος του ταμπλό είτε κινήθηκε πτωτικά είτε παρέμεινε χωρίς ιδιαίτερη δυναμική.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 259,56 εκατ. ευρώ, επίπεδο υψηλό σε απόλυτο μέγεθος. Από το σύνολο αυτό, περίπου 199,26 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, επιβεβαιώνοντας ότι η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε επικεντρωμένη στα μεγάλα χαρτιά.

Το επίπεδο των 2.500 μονάδων παραμένει το κέντρο της μάχης

Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε ότι οι 2.500 μονάδες αποτελούν πλέον το βασικό βραχυπρόθεσμο σημείο αναφοράς της ελληνικής αγοράς.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε για μεγάλο μέρος της ημέρας σε στενό εύρος, χωρίς οι αγοραστές να κατορθώσουν να δημιουργήσουν μια καθαρή ανοδική τάση, αλλά και χωρίς οι πωλητές να επιβάλουν μια ουσιαστική διόρθωση.

Η αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντική ανθεκτικότητα. Κάθε υποχώρηση προς ή χαμηλότερα από τις 2.500 μονάδες προσελκύει αγοραστές, γεγονός που δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια και επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες εισόδου.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρή ώστε να μιλήσουμε για νέα ανοδική επιτάχυνση. Η περιορισμένη άνοδος του FTSE 25, η μεικτή εικόνα των τραπεζών και οι σημαντικές πιέσεις σε αρκετούς τίτλους δείχνουν ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα επιλεκτική.

Πρόκειται περισσότερο για μια συνεδρίαση διατήρησης των κεκτημένων και αναζήτησης ισορροπίας παρά για μια πειστική επιστροφή της ανοδικής ορμής.

Allwyn: Δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματά της

Η Allwyn, πρώην ΟΠΑΠ, αποτέλεσε για ακόμη μία ημέρα έναν από τους βασικούς αρνητικούς πρωταγωνιστές της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Η μετοχή έκλεισε στα 13,05 ευρώ, με πτώση 1,69%, ενώ διακινήθηκαν περίπου 438 χιλιάδες τεμάχια. Η κεφαλαιοποίησή της διαμορφώθηκε κοντά στα 10,53 δισ. ευρώ.

Το πρόβλημα για την Allwyn δεν περιορίζεται στη σημερινή πτώση. Η μετοχή εξακολουθεί να υποαποδίδει απέναντι στον Γενικό Δείκτη, χωρίς να έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής μια αξιόπιστη αντίδραση που θα έπειθε ότι το κύμα πωλήσεων έχει ολοκληρωθεί.

Ακόμη και σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες η αγορά εμφανίζει αντοχές ή κλείνει σε θετικό έδαφος, η Allwyn συνεχίζει να δέχεται πιέσεις. Η συμπεριφορά αυτή φανερώνει ότι ένα μέρος των επενδυτών παραμένει επιφυλακτικό και ότι κάθε ανοδική προσπάθεια συναντά προσφορά από χαρτοφυλάκια που επιθυμούν να μειώσουν τις θέσεις τους.

Η περιοχή των 13 ευρώ αποκτά πλέον ιδιαίτερα μεγάλη τεχνική και ψυχολογική σημασία. Το σημερινό κλείσιμο μόλις πέντε λεπτά υψηλότερα δείχνει πόσο οριακή έχει γίνει η κατάσταση.

Η διατήρηση των 13 ευρώ μπορεί να επιτρέψει μια τεχνική αντίδραση προς την περιοχή των 13,20–13,30 ευρώ. Αντιθέτως, ένα καθαρό και επιβεβαιωμένο κλείσιμο χαμηλότερα θα επιβαρύνει σημαντικά την εικόνα και θα ενισχύσει τις πιθανότητες συνέχισης της διόρθωσης.

Μέχρι να εμφανιστεί ουσιαστική αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και διαδοχικά υψηλότερα κλεισίματα, η Allwyn θα παραμένει ένας από τους αδύναμους κρίκους της αγοράς.

Οι μετοχές που στήριξαν τον Γενικό Δείκτη

Η Coca-Cola HBC αποτέλεσε βασικό στήριγμα της σημερινής συνεδρίασης, καταγράφοντας άνοδο 2,27% και κλείνοντας στα 58,60 ευρώ. Λόγω της υψηλής στάθμισής της, η θετική κίνηση της μετοχής είχε σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση του Γενικού Δείκτη.

Η μεγαλύτερη άνοδος ανάμεσα στις βασικές μετοχές σημειώθηκε από την Titan, η οποία ενισχύθηκε κατά 5,31%, κλείνοντας στα 51,60 ευρώ.

Ισχυρή ήταν επίσης η παρουσία του ΟΤΕ, που έκλεισε στα 19,81 ευρώ με άνοδο 1,64%, προσφέροντας σημαντικούς πόντους στους βασικούς δείκτες.

Θετική εικόνα εμφάνισαν ακόμη η Viohalco, με άνοδο 2,78%, η Cenergy, με κέρδη 1,73%, η Bank of Cyprus, με 1,90%, και η Helleniq Energy, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,21%.

Η συμπεριφορά των βιομηχανικών, μεταλλουργικών και ενεργειακών τίτλων ήταν αισθητά καλύτερη σε σχέση με αρκετές άλλες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Μεικτή εικόνα στις τράπεζες

Ο τραπεζικός κλάδος δεν κινήθηκε σήμερα ενιαία, με τις επιμέρους μετοχές να ακολουθούν διαφορετικές κατευθύνσεις.

Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 15,45 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 0,98%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 0,38%, στα 9,436 ευρώ.

Αντιθέτως, η Eurobank υποχώρησε κατά 0,41%, κλείνοντας στα 4,382 ευρώ, και η Alpha Bank έχασε 0,59%, στα 4,049 ευρώ.

Η εικόνα αυτή παραπέμπει περισσότερο σε ανακατανομή θέσεων και επιλεκτικές κατοχυρώσεις κερδών, παρά σε γενικευμένη αποχώρηση κεφαλαίων από τον τραπεζικό κλάδο.

Ωστόσο, η απουσία μιας κοινής ανοδικής κίνησης από τις τράπεζες περιόρισε τη δυνατότητα του Γενικού Δείκτη να κινηθεί αποφασιστικά υψηλότερα και να απομακρυνθεί από την περιοχή των 2.500 μονάδων.

Πιέσεις σε ΔΕΗ, Metlen και κατασκευές

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 1,66%, κλείνοντας στα 22,52 ευρώ, ενώ η Metlen σημείωσε πτώση 0,50%, στα 43,40 ευρώ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,55%, στα 43,42 ευρώ, ενώ η Aktor κατέγραψε σημαντικές απώλειες 4,44%, στα 11,20 ευρώ.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν ακόμη η CrediaBank, με πτώση 3,03%, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία έχασε 6,25%, και η ΕΥΔΑΠ, που υποχώρησε κατά 6,54%.

Οι έντονες απώλειες σε αρκετές μετοχές δείχνουν ότι κάτω από την οριακά θετική εικόνα του Γενικού Δείκτη υπήρχε σημαντική εσωτερική αδυναμία.

Η συνεδρίαση ήταν περισσότερο δύσκολη και σύνθετη από όσο αποτυπώνει το τελικό κέρδος του 0,24%.

Το διεθνές περιβάλλον αυξάνει τη νευρικότητα

Η ελληνική αγορά κινείται μέσα σε ένα διεθνές πλαίσιο συνεχώς αυξανόμενης αβεβαιότητας.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, η αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, καθώς και η αγωνία γύρω από τα εταιρικά αποτελέσματα των μεγάλων διεθνών ομίλων, περιορίζουν τη διάθεση ανάληψης πρόσθετου επενδυτικού κινδύνου.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές εμφανίζονται περισσότερο διατεθειμένοι να επιλέγουν συγκεκριμένες εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, παρά να αγοράζουν συνολικά την αγορά.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να εμφανίζει σχετική ανθεκτικότητα σε σύγκριση με την ένταση των διεθνών κινδύνων. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η εξωτερική αβεβαιότητα, τόσο δυσκολότερη γίνεται η δημιουργία μιας ευρείας και καθαρής ανοδικής κίνησης.

Η τεχνική εικόνα

Το κλείσιμο στις 2.506,79 μονάδες διατηρεί τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη ελαφρώς θετική, αλλά όχι ακόμη αποφασιστικά ανοδική.

Η πρώτη και σημαντικότερη στήριξη παραμένει η περιοχή των 2.495–2.500 μονάδων. Όσο ο δείκτης παραμένει υψηλότερα, το θετικό σενάριο εξακολουθεί να έχει προβάδισμα.

Σε περίπτωση απώλειας των 2.495 μονάδων, η επόμενη περιοχή στήριξης εντοπίζεται κοντά στις 2.480 μονάδες. Χαμηλότερα, η ζώνη των 2.450–2.460 μονάδων θα αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο πεδίο άμυνας.

Στην ανοδική πλευρά, οι πρώτες αντιστάσεις βρίσκονται στις 2.510–2.515 μονάδες. Μια καθαρή διάσπαση με ισχυρότερο τζίρο και ευρύτερη συμμετοχή των μετοχών θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς τις 2.530 μονάδες.

Για να θεωρηθεί όμως αξιόπιστη μια νέα ανοδική κίνηση, δεν αρκεί η στήριξη από δύο ή τρεις δεικτοβαρείς τίτλους. Απαιτείται ταυτόχρονη βελτίωση στις τράπεζες, στην ενέργεια, στις βιομηχανικές εταιρείες και στις τηλεπικοινωνίες.

Η επόμενη ημέρα

Η σημερινή συνεδρίαση δεν έλυσε τις βασικές εκκρεμότητες της αγοράς.

Ο Γενικός Δείκτης διατήρησε τις 2.500 μονάδες και έκλεισε θετικά, αλλά η άνοδος ήταν περιορισμένη, επιλεκτική και χωρίς την απαραίτητη ευρύτητα που θα επέτρεπε ασφαλή συμπεράσματα για την επόμενη κίνηση.

Οι αγοραστές εξακολουθούν να εμφανίζονται στις διορθώσεις, αλλά δεν έχουν ακόμη επιβάλει μια καθαρή ανοδική τάση. Οι πωλητές, από την άλλη πλευρά, δεν έχουν κατορθώσει να διασπάσουν τις βασικές στηρίξεις.

Η Allwyn παραμένει στο επίκεντρο του προβληματισμού. Η μετοχή δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματά της και η νέα υποχώρηση προς τα 13 ευρώ δείχνει ότι το πρόβλημα εμπιστοσύνης δεν έχει λυθεί.

Στις επόμενες συνεδριάσεις θα κριθεί εάν ο Γενικός Δείκτης μπορεί να απομακρυνθεί αποφασιστικά από τις 2.500 μονάδες και εάν η Allwyn θα κατορθώσει να υπερασπιστεί το κρίσιμο όριο των 13 ευρώ.

Μέχρι τότε, το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει όρθιο, αλλά όχι ακόμη ασφαλές.