Ψάλτης-(alpha-bank):-Η-Κεντρική-Μακεδονία-βρίσκεται-στην-πρώτη-γραμμή-της-ανάπτυξης

Η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες και η Χαλκιδική βρέθηκαν στο επίκεντρο της τριήμερης περιοδείας της Διοίκησης της Alpha Bank με επικεφαλής τον CEO της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη. Μαζί με τον Chief of Wholesale Trade Lending & Transaction Banking Ευάγγελο Πατρινό και τον Chief of Commercial Banking Τηλέμαχο Γεωργάκη, επισκέφθηκαν καταστήματα του Δικτύου, συνομίλησαν με τοπικούς φορείς και με σημαντικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ συναντήθηκαν και με εκπροσώπους φορέων της Παιδείας.

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«Η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από κοντά τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα σχέδια της τοπικής επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Στην Alpha Bank θέλουμε να έχουμε ενεργό ρόλο σε αυτή την προοπτική», δήλωσε ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης.

Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας

Η Διοίκηση της Τράπεζας, κατά την περιοδεία της, ήρθε σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, ενώ στις συναντήσεις τέθηκαν επί τάπητος τα σχέδια των επιχειρηματιών, καθώς και το υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας και εξωστρέφειας που έχει κατακτηθεί από τα έτη της κρίσης.

Η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές περιφέρειες της χώρας, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην παραγωγική και επιχειρηματική δραστηριότητά της, ενώ η Alpha Bank έχει διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο σε αυτή την αναπτυξιακή δυναμική του τόπου στηρίζοντας διαχρονικά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Επένδυση στο εκπαιδευτικό μέλλον της Θεσσαλονίκης

Η δυναμική του κλάδου της εκπαίδευσης και η προοπτική ανάδειξης της Βόρειας Ελλάδας ως κέντρου ανάπτυξης ενός νέου οικοσυστήματος, αποτέλεσαν το κύριο αντικείμενο των συναντήσεων που είχε η ομάδα της Τράπεζας με τις διοικήσεις του Κολλεγίου Ανατόλια και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα ακολουθούν στρατηγική ανάπτυξης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ στοχεύουν στην εμβάθυνση της παρουσίας τους στην πανεπιστημιακή βαθμίδα, δίνοντας τη δυνατότητα στην πόλη να αναδειχθεί σε πόλο έλξης σπουδαστών από το εξωτερικό. Μια προοπτική που, όπως επισημάνθηκε, μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη Βόρεια Ελλάδα: στην τοπική οικονομία, μέσω φιλοξενίας και υπηρεσιών, στην έρευνα και στην προσέλκυση ακαδημαϊκού προσωπικού από το εξωτερικό, με την Τράπεζα να αποτελεί σταθερό συμπαραστάτη σε αυτή την προσπάθεια. Με το Κολλέγιο Ανατόλια, η Alpha Bank διατηρεί μια δυναμική συνεργασία, η οποία αναδεικνύεται και μέσα από το πρόγραμμα VentureGarden.

Πρόκειται για ένα συμπεριληπτικό και προσβάσιμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, που απευθύνεται σε άτομα και ομάδες με επιχειρηματικές ιδέες σε αρχικό στάδιο και δημιουργήθηκε το 2014 από το AHEAD (Alba Hub for Entrepreneurship and Development) και το Entrepreneurship Hub at ACT (American College of Thessaloniki). Στο πλαίσιο της ίδιας συνεργασίας αυτής δημιουργήθηκε και το Πρόγραμμα Alpha Females for Venture Garden: ένας επιχειρηματικός επιταχυντής για γυναίκες που επιθυμούν να εξελίξουν περαιτέρω τα επιχειρηματικά τους σχέδια, ενώ σε συνεργασία με στελέχη του Small Business Banking της Τράπεζας, διοργανώνονται workshops για Χρηματοδοτικά Εργαλεία και μικρές επιχειρήσεις, σε κάθε κύκλο των δύο προγραμμάτων. Το πρόγραμμα μετρά ήδη 6 κύκλους εκπαίδευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με παραπάνω από 430 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες να έχουν επωφεληθεί.

Μακρόχρονη είναι και η συνεργασία της Τράπεζας με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Η συνολική της προσφορά έως σήμερα στη Σχολή σε υποτροφίες και άλλες δράσεις ανέρχεται σε περίπου €600 χιλ., με περισσότερους από 200 νέους και ενήλικες να έχουν καταρτιστεί σε αντικείμενα όπως η γεωργία, η οικολογία, το περιβάλλον, η επιχειρηματικότητα και οι επιστήμες ζωής. Η Alpha Bank παραμένει σε ανοικτό διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης Βόρειας Ελλάδας πιστεύοντας ότι η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης κι ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή.

Δίπλα στους ανθρώπους του Δικτύου

Στο πλαίσιο της περιοδείας, η Διοίκηση της Alpha Bank επισκέφθηκε τρία καταστήματα της Κεντρικής Μακεδονίας: των Σερρών, των Νέων Μουδανιών και της Καλλιθέας Χαλκιδικής, όπου συνάντησε στελέχη και εργαζομένους του Δικτύου και συζήτησε τις εξελίξεις στη λιανική τραπεζική και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη έμφαση, κατά την επίσκεψη, δόθηκε στην υλοποίηση του νέου πελατοκεντρικού μοντέλου εξυπηρέτησης της Alpha Bank, το οποίο ενισχύει την εξατομικευμένη συμβουλευτική προσέγγιση, αξιοποιεί τις ψηφιακές δυνατότητες της Τράπεζας και αναβαθμίζει τη συνολική εμπειρία των Πελατών, επιτρέποντας στα καταστήματα να λειτουργούν ως σημεία παροχής ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών λύσεων. Επιβεβαιώθηκε, για ακόμα μια φορά, ο καθοριστικός ρόλος του Δικτύου στην αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας και στη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων κάθε περιοχής της χώρας.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες εγκαινιάστηκε το Business Center HUB26 στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελεί την «καρδιά» της Τράπεζας και του δικτύου της στην Βόρεια Ελλάδα, αφού εκεί μεταφέρθηκαν όλες οι Επιχειρησιακές Περιοχές της Τράπεζας στη συμπρωτεύουσα και εκεί σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι στρατηγικές που στηρίζουν το δίκτυο και την ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα.