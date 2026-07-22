abc:-ford-και-geely-κατέληξαν-σε-συμφωνία-για-την-παραγωγή-ηλεκτρικών-οχημάτων-σε-εργοστάσιο-στην-Ισπανία

Η Ford Motor και η κινεζική Geely κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία, βάσει της οποίας η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία θα πουλήσει μέρος του εργοστασίου της στο Αλμουσάφες κοντά στη Βαλένθια, ανοίγοντας τον δρόμο για την Geely να κατασκευάζει ηλεκτρικά οχήματα στην Ισπανία, ανέφερε την Τετάρτη η εφημερίδα ABC.

Επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η ABC ανέφερε ότι η ανακοίνωση αναμένεται κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο εργοστάσιο του Αλμουσάφες την Πέμπτη από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον πρόεδρο της Ford Europe, Τζιμ Μπάουμπικ.

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Η Ford και η Geely δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό που στάλθηκαν μέσω - εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας.

Το ABC ανέφερε ότι η συμφωνία θα δώσει στην Geely, ιδιοκτήτρια εμπορικών σημάτων όπως οι Volvo, Polestar και Lotus, μια παραγωγική βάση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοηθώντας την να αποφύγει τους δασμούς της ΕΕ σε ηλεκτρικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα, παρέχοντας παράλληλα άμεση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για τη Ford, η συμφωνία θα μειώσει τα πάγια έξοδα μέσω της κοινής χρήσης της εργοστασιακής υποδομής, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και της παραγωγής στο Αλμουσάφες, το μέλλον του οποίου έχει σκιαστεί από τη σταδιακή κατάργηση αρκετών μοντέλων και την εξάρτησή της από το μοντέλο Kuga.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει στην Geely να παράγξει το ηλεκτρικό της όχημα EX2 στο Αλμουσάφες.

- Reuters