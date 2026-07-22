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    Airbus: «Άλμα» της μετοχής άνω του 5% μετά το buyback των €5 δισ.

    Airbus: «Άλμα» της μετοχής άνω του 5% μετά το buyback των €5 δισ.

    By Αγορές No Comments2 Mins Read
    Airbus: «Άλμα» της μετοχής άνω του 5% μετά το buyback των €5 δισ.

    Η μετοχή της Airbus κατέγραψε άνοδο άνω του 5% την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 5 δισ. ευρώ (περίπου 5,7 δισ. δολαρίων), καθώς και την παρουσίαση νέων μεσοπρόθεσμων στόχων που προβλέπουν σχεδόν διπλασιασμό της λειτουργικής της κερδοφορίας έως το 2029.

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    Η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική βιομηχανία γνωστοποίησε ότι επιδιώκει προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBIT) μεταξύ 12 και 13 δισ. ευρώ έως το 2029. Ο στόχος αυτός συγκρίνεται με τα 7,13 δισ. ευρώ που πέτυχε το 2025 και υπερβαίνει αισθητά τον στόχο των 7,5 δισ. ευρώ που έχει θέσει για το 2026.

    Ο αναλυτής της Deutsche Bank, Christophe Menard, επισήμανε ότι η σημαντικότερη θετική έκπληξη για την αγορά ήταν η ανακοίνωση του τριετούς προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 5 δισ. ευρώ, καθώς ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της εταιρείας.

    Θετικές εκτιμήσεις για τις παραδόσεις αεροσκαφών

    Η Airbus, η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εμπορικών αεροσκαφών παγκοσμίως, εκτιμά ότι ο βασικός της τομέας, αυτός των επιβατικών αεροσκαφών, θα συνεισφέρει περίπου 10 δισ. ευρώ σε λειτουργικά κέρδη έως το 2029.

    Παράλληλα, η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη για την εξέλιξη των παραδόσεων, σημειώνοντας ότι, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσαν στις αρχές του έτους τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι ελλείψεις κινητήρων, η παραγωγική δραστηριότητα έχει πλέον επιταχυνθεί.

    Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, οι παραδόσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 15% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

    Αναλυτές της J.P. Morgan εκτίμησαν ότι η Airbus «παρέδωσε όλα όσα θεωρούσαμε απαραίτητα ώστε η μετοχή να κινηθεί ανοδικά», υπογραμμίζοντας ότι τόσο το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών όσο και οι αναβαθμισμένοι στόχοι κερδοφορίας ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας.

    #Airbus #μετοχή #ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ_ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ_ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ #αεροσκαφη

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