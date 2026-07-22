aktor:-Οι-προσφορές-υπό-των-11,25-ευρώ-στην-ΑΜΚ-δεν-θα-ληφθούν-υπόψη

Οι εντολές που είχαν ληφθεί έως τις 21 Ιουλίου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των νέων μετοχών που είναι διαθέσιμες στην εν λόγω τιμή.

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Σε νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της συνδυασμένης προσφοράς νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Aktor.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι προσφορές κάτω των 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.

Επιπλέον, η εισηγμένη ανακοίνωσε πως οι εντολές που είχαν ληφθεί έως τις 21 Ιουλίου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των νέων μετοχών που είναι διαθέσιμες στην εν λόγω τιμή.

Η συνδυασμένη προσφορά αφορά νέες, κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα €13,52 ανά Νέα Μετοχή. Την Τρίτη, η εταιρεία ανακοίνωσε, ότι το εύρος της τιμής διάθεσης αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ ανά νέα μετοχή με βάση το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε.