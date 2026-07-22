banco-santander:-Κέρδη-3,52-δισ.-ευρώ-το-β’-τρίμηνο

Η Santander δρομολογεί πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους περίπου 1,8 δισ. ευρώ, το οποίο έχει εγκριθεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τα καθαρά κέρδη της Banco Santander για το β’ τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι η πελατειακή της βάση διευρύνθηκε κατά 12 εκατ. πελάτες τους τελευταίους 12 μήνες.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίας εμφάνισε καθαρά κέρδη 3,52 δισ. ευρώ, όταν οι αναλυτές σε έρευνα του - ανέμεναν 3,33 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Santander δρομολογεί πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους περίπου 1,8 δισ. ευρώ, το οποίο έχει εγκριθεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

«Το 2026 βρισκόμαστε σε τροχιά υλοποίησης συνολικών επαναγορών μετοχών ύψους 6,9 δισ. ευρώ», δήλωσε η εκτελεστική πρόεδρος, Άνα Μποτίν. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Santander θα συνεχίσει «να επενδύει σε ευκαιρίες κερδοφόρας ανάπτυξης σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται».

Η Μποτίν επιδιώκει την επέκταση της ισπανικής τράπεζας σε ΗΠΑ και Βρετανία. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα φέτος, η διοίκηση προχώρησε στη στρατηγική εξαγορά της Webster Financial έναντι 12 δισ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη εξαγορά αμερικανικής τράπεζας που έχει πραγματοποιήσει ποτέ πιστωτικό ίδρυμα της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Παράλληλα, ολοκλήρωσε στα τέλη Απριλίου την εξαγορά της βρετανικής TSB προσθέτοντας περισσότερους από 4 εκατομμύρια πελάτες στο χαρτοφυλάκιό της.