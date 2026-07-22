EKT: Αποφάσεις με το βλέμμα στον πόλεμο του Ιράν – Τι θα κάνει με τα επιτόκια

Τελευταία συνεδρίαση πριν τις διακοπές του καλοκαιριού η αυριανή για το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με τους οικονομολόγους να εκτιμούν ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Παρόλα αυτά η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ΗΠΑ – Ιράν και η αύξηση της αβεβαιότητας γύρω από τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ επανάφερε τη κατάσταση στα προ μνημονίου κατανόησης με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται ανοδικά εντείνοντας την ανησυχία για την πορεία του πληθωρισμού. Μάλιστα δεν αποκλείεται η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ κατά τη διάρκεια της αυριανής συνέντευξης τύπου να αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο.

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Καθοριστικός παράγοντας για μια ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων το φθινόπωρο θα είναι η εξέλιξη του πολέμου με το Ιράν και οι επιπτώσεις του στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μέχρι τότε οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής θα έχουν να αξιολογήσουν τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αλλά και την πορεία ανάπτυξης της ευρωζώνης για το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Εκτιμήσεις για αύξηση τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με έρευνα του πρακτορείου Βloomberg, η πλειονότητα των οικονομολόγων εκτιμά ότι τον Σεπτέμβριο, όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα έχουν στη διάθεσή τους τις νέες τριμηνιαίες μακροοικονομικές προβλέψεις, η ΕΚΤ θα αυξήσει το επιτόκιο καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,5%. Το επίπεδο αυτό θεωρείται από τους περισσότερους οικονομολόγους ως το οριστικό σημείο του τρέχοντος κύκλου σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, μετά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν και οδήγησε σε σημαντική άνοδο του πληθωρισμού στην ευρωζώνη από το 2023.

Παρόλα αυτά, οι αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να μην υπάρξει άλλη αύξηση στα επιτόκια καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν εξαιρετικά ρευστές και κανείς δεν γνωρίζει εάν η κρίση θα παραμείνει περιορισμένη ή θα ενταθεί οδηγώντας σε ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων.

Σε αυξημένη επαγρύπνηση

Σύμφωνα με δηλώσεις του γερμανού κεντρικού τραπεζίτη Γιόαχιμ Νάγκελ την προηγούμενη εβδομάδα, η ΕΚΤ θα εξακολουθήσει να διατηρεί στάση αυξημένης επαγρύπνησης συμπληρώνοντας ότι τα σημερινά επιτόκια βρίσκονται σε «κατάλληλο επίπεδο», ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να λαμβάνει υπόψη όλα τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία στις επόμενες συνεδριάσεις του.

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ήδη προειδοποιήσει ότι εξαντλούνται οι παράγοντες που συγκρατούσαν ως τώρα τις τιμές του πετρελαίου, όπως η αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων, η αυξημένη παραγωγή εκτός Περσικού Κόλπου και η μειωμένη ζήτηση από την Κίνα.