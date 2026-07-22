ElvalHalcor: Σηματοδότηση της ΑΜΚ και επενδυτική προοπτική 855 εκατ. ευρώ

Η εκκίνηση της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της ElvalHalcor στο Χρηματιστήριο Αθηνών επισημάνθηκε σήμερα με το παραδοσιακό χτύπημα του κουδουνιού, έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ.

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Το κουδούνι χτύπησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Κατσαρός, παρουσία στελεχών της ElvalHalcor, εκπροσώπων της Euronext Athens και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η αύξηση κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε κατά περίπου 2,74 φορές, με τον CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννη Κοντόπουλο, να επισημαίνει την ισχυρή ανταπόκριση θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο αναπτυξιακό σχέδιο του ομίλου.

Στοιχεία της αύξησης και νέες μετοχές

Στο πλαίσιο της ΑΜΚ διατέθηκαν 59.523.810 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή διάθεσης 4,20 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την πιστοποίηση της πλήρους καταβολής, το μετοχικό κεφάλαιο της ElvalHalcor διαμορφώνεται σε 169.558.504,44 ευρώ, διαιρούμενο σε 434.765.396 μετοχές.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε περίπου 237 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 13 εκατ. ευρώ μετά ΦΠΑ. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μέρους των χρηματοδοτικών αναγκών του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου 2026-2030, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 18 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, μετά την αύξηση, η ελεύθερη διασπορά της μετοχής αναμένεται να φτάσει κοντά στο 30%, ενισχύοντας την εμπορευσιμότητα και την παρουσία της εταιρείας στην αγορά.

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Ο κ. Κοντόπουλος περιέγραψε την αύξηση ως βασικό πυλώνα για την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος ύψους περίπου 855 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2026-2030. Από αυτό, περίπου 455 εκατ. ευρώ αφορούν έργα ανάπτυξης, ενώ τα υπόλοιπα σχετίζονται με συντήρηση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό παραγωγικών εγκαταστάσεων.

Τα κύρια έργα περιλαμβάνουν την εγκατάσταση νέου ψυχρού ελάστρου, σύγχρονες μονάδες χύτευσης και επεξεργασίας ανακυκλωμένου αλουμινίου, ανάπτυξη νέας μονάδας ανακύκλωσης χαλκού, καθώς και σημαντικές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις, κυρίως στα Οινόφυτα.

Μήνυμα της διοίκησης

Ο κ. Κατσαρός ευχαρίστησε τη Euronext Athens για την υποστήριξη και τη φιλοξενία, καθώς και τους παλαιούς και νέους μετόχους που συμμετείχαν στην αύξηση. Όπως ανέφερε, οι πόροι που αντλήθηκαν δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να υλοποιήσει το επόμενο μεγάλο στρατηγικό της όραμα.

Τόνισε τη συνέχεια του οράματος που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια από τον εκλιπόντα Νικόλα Στασινόπουλο και συνεχίζεται από τους Μιχάλη και Ιωάννη Στασινόπουλο.

Ο πρόεδρος της ElvalHalcor τόνισε ότι οι νέες επενδύσεις σε μηχανήματα και υποδομές θα επιτρέψουν στην εταιρεία, εντός των επόμενων τριών έως τεσσάρων ετών, να καταστεί το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο έλασης αλουμινίου στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Επιπλέον, όπως σημείωσε, θα δώσουν τη δυνατότητα στο εργοστάσιο έλασης χαλκού, που ήδη είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο σε όγκους πωλήσεων, να καταλάβει τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη.

Η κεφαλαιαγορά ως βασικός χρηματοδοτικός πυλώνας

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μιχαήλ Φέκκας, ανέφερε ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας σε μια ισχυρή ελληνική βιομηχανία με διεθνή παρουσία και σαφές επενδυτικό σχέδιο.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τα κεφάλαια που έχουν αντληθεί μέσω ενημερωτικών δελτίων από την ελληνική κεφαλαιαγορά το 2026 ανέρχονται σε 7,2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό του συνολικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της χώρας για το έτος. Πρόσθεσε ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά δεν λειτουργεί πλέον ως περιφερειακός ή συμπληρωματικός μηχανισμός χρηματοδότησης, αλλά ως ουσιαστικός αναπτυξιακός πυλώνας της οικονομίας.