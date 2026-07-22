Lidl Ελλάς: Διπλή διάκριση για την κοινωνική και οικονομική της συμβολή

Η παρουσία της Lidl Ελλάς στην αγορά επιβεβαιώνεται με σημαντικές αναγνωρίσεις, ενισχύοντας τη θέση της ως ηγέτης και την αφοσίωσή της στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

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Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η εταιρεία τιμήθηκε τόσο στον διακεκριμένο θεσμό «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026» όσο και στη σημαντική λίστα εταιρικής φήμης «The Most Admired Companies 2026», επιβεβαιώνοντας την αξία που προσφέρει καθημερινά στη χώρα.

«Αριστείο Κοινωνικού και Οικονομικού Αποτυπώματος» στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Κατά την τελετή απονομής των βραβείων «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026», που διοργάνωσε το Direction Business Network τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στο Domus-Asteria Glyfada, η Lidl Ελλάς απέσπασε μια σημαντική διάκριση. Συγκεκριμένα, η εταιρεία τιμήθηκε με το νέο «Αριστείο Κοινωνικού και Οικονομικού Αποτυπώματος», το οποίο παρέδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Η διάκριση αυτή βασίζεται σε επίσημα οικονομικά δεδομένα και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και επιβραβεύει επιχειρήσεις οι οποίες:

Δημιουργούν σημαντική και μετρήσιμη αξία για την κοινωνία, την απασχόληση και την ελληνική οικονομία.

Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή μέσω των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών τους.

Προχωρούν σε έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Είσοδος της εταιρείας στη χρυσή λίστα των Most Admired Companies

Επιπλέον, η Lidl Ελλάς περιλαμβάνεται στη χρυσή λίστα των Most Admired Companies για το 2026, καταλαμβάνοντας τη 18η θέση.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη έρευνα εταιρικής φήμης στην Ελλάδα, που διεξάγεται από το Fortune Greece με συνεργάτη την KPMG και φέτος συμπληρώνει 12 χρόνια παρουσίας. Στη φετινή ψηφοφορία συμμετείχαν πάνω από 2.500 ανώτατα στελέχη της αγοράς, αναδεικνύοντας τους οργανισμούς που ξεχωρίζουν για:

Τον εταιρικό τους σκοπό και την καινοτομία.

Την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική βιωσιμότητας.

Την υψηλή εταιρική υπευθυνότητα που αποδεικνύεται με πράξεις και μετρήσιμα αποτελέσματα στην αγορά.

Αυτές οι δύο σημαντικές διακρίσεις, οι οποίες παραλήφθηκαν από τον Μιχάλη Παπαδημητρίου, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Αττικής της Lidl Ελλάς, επιβεβαιώνουν αντικειμενικά την ορθότητα της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας. Η αναγνώριση αυτή ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας να συνεχίσει να λειτουργεί ως πρότυπο υγιούς επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας σταθερά στην εθνική οικονομία και στηρίζοντας ουσιαστικά την ελληνική κοινωνία στο δρόμο προς ένα βιώσιμο και σταθερό μέλλον.