Nova: 5G Internet χωρίς μηνιαία χρέωση με την υπηρεσία Wi-Fi OnDemand

Η Nova εισάγει το 5G Wi-Fi OnDemand, μια καινοτόμο υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση στο Internet υψηλών ταχυτήτων έως 100Mbps μέσω του 5G δικτύου μόνο όταν το χρειάζονται, χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση ή μηνιαία χρέωση.

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Με πακέτα που ξεκινούν από 6€, η νέα προσφορά της Nova στοχεύει κυρίως σε ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών, διαχειριστές βραχυχρόνιας μίσθωσης και εποχικές επιχειρήσεις, παρέχοντας μια ευέλικτη εμπειρία συνδεσιμότητας που ανταγωνίζεται τις σύγχρονες ανάγκες της καθημερινότητας, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Με το 5G Wi-Fi OnDemand, η πρόσβαση στο Internet προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής του χρήστη και όχι το αντίστροφο. Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει την υπηρεσία όποτε τη χρειάζεται και για όσο διάστημα επιθυμεί, πληρώνοντας μόνο για τον χρόνο πραγματικής χρήσης.

Το μοντέλο της υπηρεσίας βασίζεται σε προπληρωμένα πακέτα διάρκειας 3, 7, 15 ή 30 ημερών, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να επιλέγουν κάθε φορά την κατάλληλη διάρκεια για τις ανάγκες τους. Με την αγορά του εξοπλισμού, ο οποίος ανήκει στον πελάτη, προσφέρεται εισαγωγική δωρεάν περίοδος δύο μηνών με απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενώ οι συνδρομητές Nova more απολαμβάνουν τέσσερις μήνες δωρεάν πρόσβασης.

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί την τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) μέσω του 5G δικτύου της Nova και επιτρέπει τη χρήση εξοπλισμού plug & play, χωρίς ανάγκη για εγκατάσταση σταθερής γραμμής ή τεχνικές εργασίες. Η αρχική απόκτηση* γίνεται μέσω των καταστημάτων Nova, ενώ η διαχείριση της υπηρεσίας είναι απλή και ψηφιακή μέσω του Nova Account, επιτρέποντας στον χρήστη να ενεργοποιεί πακέτα χρήσης, να παρακολουθεί τη σύνδεσή του και να διαχειρίζεται την υπηρεσία του με πλήρη αυτονομία.

Η νέα υπηρεσία ανταγωνίζεται την αυξανόμενη τάση στην ελληνική αγορά. Χιλιάδες δεύτερες κατοικίες, ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης και εποχικές επιχειρήσεις αναζητούν πλέον λύσεις Internet που να ευθυγραμμίζονται με τον πραγματικό τους τρόπο χρήσης, χωρίς το κόστος και τις δεσμεύσεις που ενέχει μια μόνιμη συνδρομή.

Με το 5G Wi-Fi OnDemand, η Nova εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο των σύγχρονων υπηρεσιών της, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του δικτύου 5G για να προσφέρει λύσεις που προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών και πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις για μεγαλύτερη ευελιξία, απλότητα και έλεγχο στη συνδεσιμότητα.