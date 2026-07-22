Reuters: Η ΕΕ θα επανεξετάσει τους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών εταιρειών – Ανησυχία για την easyJet, υποχώρηση των μετοχών της

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει μια αναθεώρηση των κανόνων ιδιοκτησίας των αεροπορικών εταιρειών για να αποτρέψει τους ξένους επενδυτές από το να αποκτήσουν αποτελεσματικό έλεγχο των αερομεταφορέων, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ, μια κίνηση που θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσφορές των ΗΠΑ για την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet.

Η αναθεώρηση της ΕΕ, η οποία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, θα «προστατεύσει τη στρατηγική αυτονομία» για να διασφαλίσει ότι ο έλεγχος των περιφερειακών αερομεταφορέων θα παραμείνει εντός του μπλοκ, δήλωσε ο αξιωματούχος. Η αναθεώρηση έρχεται εν μέσω ενός πολέμου προσφορών μεταξύ δύο αμερικανικών επενδυτικών εταιρειών για τον έλεγχο της μεγάλης ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους easyJet, ο οποίος είναι πιθανό να δοκιμάσει τα όρια των κανόνων της ΕΕ που απαιτούν 51% τοπική ιδιοκτησία.

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Οι μετοχές της easyJet υποχώρησαν κατά 8% μετά το αρχικό ρεπορτάζ του Reuters. «Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι οι ξένοι επενδυτές δεν θα έχουν τον πλήρη έλεγχο», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters, ζητώντας να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος. «Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε επαρκές περιθώριο όσον αφορά τον έλεγχο».

Η EasyJet νωρίτερα αυτόν τον μήνα υποστήριξε μια προσφορά 5,7 δισεκατομμυρίων λιρών (7,65 δισεκατομμύρια δολάρια) από την Apollo Global Management, η οποία ξεπέρασε μια προηγούμενη προσφορά 5,5 δισεκατομμυρίων λιρών από την Castlelake, αλλά δεν εξήγησε πώς σχεδιάζει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΕΕ για την πλειοψηφία των μετοχών, ένα βασικό εμπόδιο για οποιαδήποτε εξαγορά ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας εκτός ΕΕ.

Εάν η συμφωνία εγκριθεί, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημαντικό προηγούμενο για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, ανοίγοντας την πόρτα σε εξαγορές ιδιωτικών κεφαλαίων σε έναν αυστηρά ρυθμιζόμενο κλάδο όπου οι εξαγορές συνήθως περιλαμβάνουν έναν άλλο αερομεταφορέα, συχνά με κρατική υποστήριξη.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η αναθεώρηση, πιθανώς το φθινόπωρο, θα επιδιώξει να διευκρινίσει ποια είδη εταιρικών δομών επιτρέπονται, ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο και την ιδιοκτησία.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Apollo, Castlelake και easyJet δεν είχαν μιλήσει με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τις λεπτομέρειες των προτεινόμενων συμφωνιών τους.

Η easyJet και η Apollo αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Η Castlelake δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

«Η ανησυχία είναι ότι ο κλάδος βρίσκεται σε λάθος δρόμο, πιστεύοντας ότι δεν εφαρμόζουμε πλέον αυστηρά τους κανόνες. Οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν λάθος δρόμο επειδή υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.