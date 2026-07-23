Άλμα-εσόδων-43%-για-bnp-paribas-το-β’-τρίμηνο

Η μετοχή της στο Παρίσι έκλεισε σε ιστορικό υψηλό την Τετάρτη, με τις ευρωαγορές σήμερα να υποχωρούν γενικά εν μέσω της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

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Ετήσιο ράλι 43% στα έσοδά της ανακοίνωσε η BNP Paribas για το δεύτερο τρίμηνο, στα 1,4 δισ. ευρώ, σε μια ένδειξη ότι το ράλι που τροφοδότησε τα ρεκόρ εταιρικών αποτελεσμάτων στη Wall Street επεκτάθηκε και στην Ευρώπη.

Η γαλλική τράπεζα θα καταβάλει ενδιάμεσο μέρισμα 3,23 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το -.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών, μαζί με την ευνοϊκή επίδραση από τα υψηλότερα επιτόκια, βοήθησαν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Γαλλίας να δυναμώσει την κεφαλαιακή της ισχύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει.

«Όλες οι μηχανές ανάβουν», επεσήμανε ο οικονομικός διευθυντής Λαρς Ματσενίλ.

«Στις μετοχές είμαστε μία από τις λίγες τράπεζες στην Ευρώπη που διαθέτει την πλήρη κλίμακα» υπηρεσιών, που μας επέτρεψε να επωφεληθούμε από το παγκόσμιο ράλι» επεσήμανε.

Η μετοχή της στο Παρίσι έκλεισε σε ιστορικό υψηλό την Τετάρτη, με τις ευρωαγορές σήμερα να υποχωρούν γενικά εν μέσω της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου.