Έγινε εκατομμυριούχος στα 25 αλλά δεν ήταν ευτυχισμένος – Σήμερα δεν έχει αυτοκίνητο και επενδύει στην υγεία των εργαζομένων και του ίδιου

Ο Μπράντον Κάρντ εργαζόταν σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και επένδυε τον μισθό του σε υψηλού ρίσκου startups που βρίσκονταν στα αρχικά τους στάδια.

Στην ουσία ήταν ένα είδος τζόγου, όπως λέει ο ίδιος. Αλλά στην περίπτωσή του απέδωσε.

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Κάπως έτσι κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχος στην ηλικία των 25 ετών. Αυτό που δεν κατάφερε; Να είναι ευτυχισμένος.

«Για να είμαι ειλικρινής, αρχικά δεν το θεώρησα ιδιαίτερα σημαντικό. Περιβαλλόμουν από άλλους με τεράστιο πλούτο. Κάποιοι συνάδελφοί μου ζούσαν σε σπίτια αξίας 20 εκατ. δολαρίων. Με το 1 εκατ. δολάρια που είχα δεν μπορούσα να αγοράσω ούτε ένα μικρό σπίτι, οπότε δεν το θεωρούσα σπουδαίο πράγμα», αποκαλύπτει μιλώντας στο Business Insider.

Καθώς μεγάλωνε η περιουσία του, προχώρησε σε κάποιες αγορές που ικανοποιούσαν τις προσωπικές του επιθυμίες. «Αγόρασα αυτοκίνητα, δύο σπίτια και ένα σκάφος, αλλά αυτά δεν μου έφεραν την ευτυχία», λέει χαρακτηριστικά.

Τελικά συνειδητοποίησε ότι ήταν πολύ πιο ικανοποιημένος επενδύοντας σε επιχειρηματίες παρά αποκτώντας υλικά αγαθά. «Είχα τη δυνατότητα να επηρεάσω τη ζωή άλλων ανθρώπων επενδύοντας στις ιδέες τους, και αυτό μου προσέφερε μεγαλύτερη ικανοποίηση από οτιδήποτε άλλο στο οποίο θα μπορούσα να ξοδέψω τα χρήματά μου», εξηγεί.

Σήμερα είναι 38 ετών, έχει ιδρύσει την Terzo – της οποίας είναι διευθύνων σύμβουλος- αλλά δεν έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο ενώ αγόρασε σπίτι μόλις πρόσφατα. Πλέον, όπως αναφέρει, ξοδεύει χρήματα μόνο για την αυτοβελτίωσή του, και όχι για αντικείμενα που θα κάνει επίδειξη του πλούτου.

Η Terzo

Καθώς μεγάλωνε η περιουσία του, το 2020 ήταν έτοιμος να επενδύσει στη δική του ιδέα. Παρακολουθούσε τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και έβλεπε ότι ο κλάδος βρισκόταν στα πρόθυρα ραγδαίας ανάπτυξης.

«Ήμουν έτοιμος να ρισκάρω την επαγγελματική μου πορεία στον εταιρικό κόσμο για να κυνηγήσω το όνειρό μου. Ένωσα τις δυνάμεις μου με τον καλύτερό μου φίλο και πρώην συμπαίκτη μου στο αμερικανικό ποδόσφαιρο από το κολέγιο, για να ιδρύσουμε από κοινού την Terzo», αναφέρει προσθέτοντας ότι επένδυσε 1 εκατ. δολάρια από δικά του κεφάλαια στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επιτρέπει στις εταιρείες να παρακολουθούν όλες τις δαπάνες τους προς τρίτους.

Πολύ γρήγορα όμως ήρθε η πανδημία και μία οικογενειακή απώλεια που τον ανάγκασε να μετακομίσει για να είναι κοντά στους γονείς του.

«Εκείνη τη χρονιά υπήρξαν πολλές δύσκολες μέρες και άυπνες νύχτες. Δεν σκεφτόμουν την περιουσία μου. Η πανδημία ανέδειξε αυτό που ήδη γνώριζα: τα χρήματα είναι ένα εργαλείο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να βοηθήσεις τους άλλους, αλλά δεν είναι το παν. Η υγεία είναι ο πραγματικός πλούτος», δηλώνει.

Η μεγάλη απώλεια

Τελικά, παρόλο που η εταιρεία του είχε κακή αρχή, η πορεία ήταν ικανοποιητική και το 2022 άντλησε 16 εκατ. δολάρια σε χρηματοδότηση.

Ωστόσο, ακολούθησε μία νέα απώλεια για τον ίδιο. Τον Ιανουάριο του 2024, ο φίλος και συνιδρυτής του έφυγε από τη ζωή.

«Η απώλειά του ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Βρισκόμουν σε κατάσταση σοκ, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, και πολλοί πίστευαν ότι η εταιρεία είχε τελειώσει», θυμάται. «Ευτυχώς, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι. Συνεχίζω να αναπτύσσω την Terzo και πλησιάζω όλο και περισσότερο στον στόχο μου να διοικώ μια εταιρεία αξίας ενός δισ. δολαρίων», προσθέτει.

Επένδυση στην ψυχική υγεία

Πλέον, όπως αναφέρει, αξιοποιεί την οικονομική του επιτυχία για να επιτύχει μεγαλύτερη εσωτερική ισορροπία και να πολεμήσει το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία.

«Μιλάω ανοιχτά για το γεγονός ότι επισκέπτομαι ειδικό ψυχικής υγείας, με την ελπίδα ότι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στην εταιρεία θα νιώσουν άνετα να μιλήσουν για το ίδιο θέμα. Στόχος μου είναι, κάποια στιγμή, να προσλάβω επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θα απασχολούνται απευθείας στην εταιρεία και στους οποίους θα μπορούν να απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι της Terzo», λέει.

«Πολλές μεγάλες εταιρείες μιλούν για τη στήριξη της ψυχικής υγείας, αλλά η ουσιαστική υλοποίηση αυτής της προσπάθειας απαιτεί χρόνο και χρήμα. Βρίσκομαι σε μια προνομιακή θέση: η εταιρεία μου είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, αλλά και αρκετά εδραιωμένη ώστε να διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους. Ελπίζω να θέσω τα πρότυπα για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας εντός της Terzo και ότι η Terzo θα πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση και σε άλλες εταιρείες», συνεχίζει εξηγώντας το όραμά του.

«Η προώθηση της ψυχικής υγείας με βοηθά να τιμήσω την κληρονομιά του συνιδρυτή της εταιρείας. Ξέρω ότι μας προσέχει και είναι πολύ περήφανος για αυτή την εταιρεία», καταλήγει.