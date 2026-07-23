Έντονος διαπληκτισμός Κωνσταντοπούλου – Καραθανασόπουλου στη Βουλή

Της Άντζυ Κούκη

Σφοδρή αντιπαράθεσή σημειώθηκε ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και το ΚΚΕ σήμερα στην Ολομέλεια, όπου το Σώμα να κλήθηκε να ψηφίσει για την άρση ασυλίας της.

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Αφορμή στάθηκε η καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί παρασκηνιακών συνεννοήσεων του Νίκου Καραθανασόπουλου με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργο Γεωργαντά. «Το τέλος του κατήφορου είναι ο βούρκος», ήταν η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ μετά την καταγγελία ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας «πήγε στα γραφεία του ΚΚΕ, στον κύριο Καραθανασόπουλο», την ημέρα που συνεδρίαζε η επιτροπή για την υπόθεσή της.

«Το βούρκο και τον κατήφορο να τον απευθύνετε στον κ. Γεωργιάδη, εάν έχετε κότσια, κύριε Καραθανασόπουλε. Και εσείς, κύριε Λαμπρούλη, να τον απευθύνετε εκεί που πρέπει. Αφήστε τα σάπια» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τους βουλευτές του ΚΚΕ ότι αφήνουν σκουπίδια στα έδρανα. «Αφήνετε μονίμως τα σκουπίδια σας, να τα μαζέψει ποιος; Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα δεν αφήνει πίσω ούτε μισή καρφίτσα», είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.



- sofokleous10.gr

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