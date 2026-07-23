Έρχεται-νέα-παρέμβαση-για-τις-τιμές-βενζίνης-και-diesel:-Τα-σενάρια-που-εξετάζονται

Η διαταραχή της ναυσιπλοΐας στα βασικά θαλάσσια περάσματα της Μέσης Ανατολής, στα Στενά του Ορμούζ και στα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, εντείνονται οδηγώντας σε νέα εκτίναξη των τιμών του brent σε υψηλά επτά εβδομάδων.

Στην εγχώρια αγορά, οι τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, έχοντας ουσιαστικά «εξαφανίσει, την πρόσφατη πρωτοβουλία των διυλιστηρίων για μείωση των τιμών κατά 10 λεπτά το λίτρο μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Και δεν είναι μόνο αυτό καθώς χθες για πρώτη φορά ύστερα από τέσσερις μήνες, η χονδρική τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε την αμόλυβδη, φτάνοντας στα 1,454 ευρώ το λίτρο όταν η αμόλυβδη ήταν στα 1,452 το λίτρο, ανοίγοντας το δρόμο για νέες αυξήσεις στην τιμή στην αντλία τις επόμενες ημέρες.

Δεδομένης της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται στον τομέα των καυσίμων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης προκειμένου να περιοριστεί η άνοδος κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης το οποίο αποτελεί βασικό καύσιμο για τον κλάδο των μεταφορών. «Θα δώσουμε έμφαση στο ντίζελ, το οποίο θα δούμε σε πρώτη φάση διότι δεν επηρεάζει μόνο το κόστος κίνησης αλλά και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων».

Στο τραπέζι η επιδότηση

Με τον κρατικό «κουμπαρά» να έχει «περίσσευμα» περίπου 220- 230 εκατ. ευρώ (ίσο με 0,1% του ΑΕΠ) για φέτος, επανέρχεται στο τραπέζι η πιθανότητα επιστροφής της επιδότησης στο diesel. «Ανάλογα με τις εξελίξεις, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη. Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης 800 εκατ., είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατ. στην άκρη. Εξετάζουμε την κατάσταση και όταν έρθουμε, υπάρχουν προηγούμενα συστήματα, τα οποία έχουν υιοθετηθεί. Ας πούμε για το diesel… δεν εφαρμόστηκε η μέθοδος του fuel pass, ήταν μια επιδότηση» δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία φορά που εφαρμόστηκε η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ανέρχονταν σε 15 λεπτά το λίτρο (μέχρι τα τέλη Ιουνίου) με το δημοσιονομικό κόστος να φτάνει στα 46 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να αυξηθεί το ύψος της μείωσης στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, κατόπιν συνεννόησης με τα διυλιστήρια.

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης στις 21 Ιουλίου η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτανε στα 1,98 ευρώ το λίτρο. Σε απόσταση «αναπνοής» η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης στα 1,97 ευρώ το λίτρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 16 νόμους της χώρας, η βενζίνη ξεπερνά τα 2 ευρώ. Στις Κυκλάδες, νομός στον οποίο παραδοσιακά καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές, η αμόλυβδη πωλείται προς 2,2 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, οι οδηγοί βρίσκουν την τιμή πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε 6 νομούς με την ακριβότερη τιμή να καταγράφεται στα 2,12 ευρώ το λίτρο στις Κυκλάδες και στα 2,05 ευρώ το λίτρο στα Δωδεκάνησα.

«Mαξιλάρι» ασφαλείας

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών που επηρεάζει τα Στενά του Ορμούζ και τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού και αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές της αγοράς. Οι απειλές για τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, τα οποία έχουν αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ως εναλλακτική θαλάσσια οδός παράκαμψης των Στενών του Ορμούζ, επιδεινώνουν περαιτέρω αυτές τις ανησυχίες τονίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ).

Παρόλα αυτά, οι αγορές αργού πετρελαίου, όπως επισημαίνει, εξακολουθούν να επωφελούνται από αρκετούς παράγοντες που λειτουργούν ως «μαξιλάρι» προστασίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται :

· οι σημαντικές προμήθειες από τους παραγωγούς του Κόλπου – ιδίως χάρη στις μεγάλες προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – οι οποίες συνεχίζουν να φτάνουν στις διεθνείς αγορές μέσω εναλλακτικών διαδρομών αντί των Στενών του Ορμούζ, καθώς και οι ποσότητες που εξακολουθούν να διέρχονται από αυτά.

· Παραγωγοί πετρελαίου σε άλλες περιοχές – κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Βενεζουέλα και το Καζακστάν – έχουν αυξήσει τις εξαγωγές τους, αντισταθμίζοντας μέρος των απωλειών εφοδιασμού από τον Κόλπο. Από την πλευρά της ζήτησης, η Κίνα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση των αγορών, μειώνοντας τις εισαγωγές αργού πετρελαίου σχεδόν κατά 50% σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα.

· Οι συνεχιζόμενες αποδεσμεύσεις στρατηγικών αποθεμάτων από τις χώρες-μέλη του IEA εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντική ανακούφιση στις αγορές. Από τις 11 Μαρτίου οπότε και ανακοινώθηκε η διάθεση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα στην αγορά, περίπου 290 εκατ. έχουν ήδη διατεθεί από τα κράτη-μέλη, ενώ επιπλέον ποσότητες συνεχίζουν να διοχετεύονται στην αγορά.

Ωστόσο, η ΙΕΑ επισημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού καθώς η δραστηριότητα των διυλιστηρίων και η προσφορά πετρελαϊκών προϊόντων δεν έχουν αυξηθεί στον ίδιο βαθμό με τις παραδόσεις αργού πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι αγορές διυλισμένων προϊόντων – όπως το ντίζελ και η βενζίνη – να είναι σημαντικά πιο περιορισμένες από την αγορά αργού.