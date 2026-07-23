Αερομεταφορές:-Αυξήσεις-φωτιά-265%-στην-Ελλάδα,-με-τεράστια-διαφορά-οι-υψηλότερες-στην-ΕΕ

Οι ανατιμήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό επιτείνοντας το πρόβλημα της ακρίβειας που παρατηρείται διαχρονικά στον κλάδο, σύμφωνα με τις στατιστικές.

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Οι ανατιμήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό επιτείνοντας το πρόβλημα της ακρίβειας που παρατηρείται διαχρονικά στον κλάδο, σύμφωνα με τις στατιστικές. Το τελευταίο «κρούσμα» ήρθε από την Eurostat που δείχνει πως, συνολικά από το 2015, οι τιμές των αεροματαφορών στην Ελλάδα, όχι μόνο είναι οι πιο υψηλές ανά την ΕΕ, αλλά και η «ψαλίδα» σε σχέση με την 2η χώρα (την Ιταλία) είναι τεράστια.

Στην Ελλάδα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 265%, έναντι ανόδου κατά 122,3% στην Ιταλία και μέσης ανόδου 55,6% στην Ευρωζώνη. Στην Κύπρο οι τιμές μειώθηκαν (κατά 30% περίπου) την ίδια περίοδο. Αλλά και στην Ισπανία η άνοδος ήταν 3,1%.

Η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη για την Ελλάδα, εάν απομονωθούν τα διεθνή αεροπορικά εισιτήρια, καθώς φτάνει στο +293%.

Τα στοιχεία Απριλίου – Ιουνίου

Η «ψαλίδα» των ανατιμήσεων ανοίγει συνεχώς. Το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου η Ελλάδα είχε την 3η χειρότερη επίδοση στην ΕΕ.

Στο Βέλγιο, οι τιμές αυξήθηκαν και τους τρεις μήνες, αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό. Ειδικότερα, ενισχύθηκαν κατά 41,5% τον Απρίλιο του 2026, κατά 33,8% τον Μάιο και κατά 28,7% τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025. Στον αντίποδα, στη Σλοβακία οι τιμές των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών υποχώρησαν αισθητά, κατά 53% τον Απρίλιο, 48,2% τον Μάιο και 45,1% τον Ιούνιο.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, πάντως, οι τιμές μειώθηκαν τον Απρίλιο του 2026 και ακολούθησαν αυξήσεις τον Μάιο. Τον Ιούνιο, η Αυστρία κατέγραψε ετήσια άνοδο 22,3% και η Ελλάδα 15,1%. Αντίθετα, μεταξύ των μεγαλύτερων μειώσεων βρέθηκαν η Ουγγαρία με πτώση 13,6% και η Πολωνία με 13,1%.