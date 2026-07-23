Ακρίβεια: 8 στους 10 δηλώνουν ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους – Το 24% δεν θα πάει καθόλου διακοπές

Οι αυξήσεις των τιμών εξακολουθούν να είναι σημαντικό πρόβλημα, σχεδόν για όλους στη χώρα, με το 83% των πολιτών να χαρακτηρίζει την ακρίβεια «αρκετά» ή «πολύ σημαντικό» πρόβλημα, σύμφωνα με νέα έρευνα της Pulse RC που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) σε δείγμα κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής.

Επίσης, το 63% εξακολουθεί να ανησυχεί για τις τιμές στα βασικά αγαθά, την ώρα που το 25% θα κάνει λιγότερες ημέρες διακοπές, ενώ το 24% δεν θα πάει καθόλου διακοπές. Το 66% θα κάνει λιγότερες ή καθόλου διακοπές φέτος λόγω οικονομικών δυσκολιών.

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Ακρίβεια

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 83% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την ακρίβεια «αρκετά» ή «πολύ σημαντικό» πρόβλημα. Το 61% τη θεωρεί «πολύ σημαντικό» (ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα πριν από δύο χρόνια) και το 22% τη θεωρεί «αρκετά σημαντικό».

Ως βασική πηγή ανησυχίας αναδεικνύονται οι τιμές στα βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, ποτά και αγορές από τα σούπερ μάρκετ, που προβληματίζουν το 63% των συμμετεχόντων. Ακολουθεί το κόστος της ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και θέρμανση), το οποίο αναφέρουν ως σημαντικό πρόβλημα το 23%, με υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων.

Η έρευνα καταγράφει, επίσης, θετική αξιολόγηση ορισμένων κυβερνητικών μέτρων στήριξης. Το 59% θεωρεί ότι η καταβολή επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και περισσότεροι από τους μισούς εξ αυτών εκτιμούν ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, το 60% των αυτοαπασχολούμενων αξιολογεί θετικά τη νέα ρύθμιση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 72 δόσεις.

Κόβουν μέρες από τις διακοπές

Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στον προγραμματισμό των θερινών διακοπών.

Το 43% δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές για τις ίδιες ημέρες με πέρυσι, το 25% λιγότερες ημέρες, ενώ το 24% δεν θα πάει καθόλου διακοπές.

Για όσους περιορίζουν ή ακυρώνουν τις διακοπές τους, βασική αιτία είναι οι οικονομικές δυσκολίες (66%), ενώ ακολουθεί το υψηλό κόστος διαμονής (16%).

Αισιοδοξία – απαισιοδοξία

Όσον αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, εξακολουθούν να υπερισχύουν οι απαισιόδοξοι καθώς το 61% εκφράζει απαισιοδοξία έναντι 36% που εμφανίζεται αισιόδοξο, εικόνα που παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τονίζει ότι τα ευρήματα επιβεβαιώνουν πως η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών και την ενίσχυση της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι οι πολίτες αξιολογούν θετικά ορισμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις, επισημαίνει όμως ότι σημαντικό ποσοστό θεωρεί πως τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης.