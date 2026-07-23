Αμερικανικός-πύραυλος-χτύπησε-τη-νήσο-Κεσμ,-σύμφωνα-με-ιρανικά-μέσα

Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το ιρανικό νησί Κεσμ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ.

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«Μετά την επίθεση του Αμερικανού εχθρού, ένας πύραυλος έπεσε στα παράλια της πόλης Σούζα, στο νησί Κεσμ, ανέφερε το πρακτορείο, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τυχόν θύματα ή ζημιές.

Το κρατικό κανάλι Ιρίμο μετέδωσε επίσης ότι «ακούστηκε μια έκρηξη» στο νησί Κεσμ.

Τραμπ: Εξετάζω μια μαζική επίθεση, μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με πλήγματα που, όπως ανέφερε, θα είναι μεγαλύτερα από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury».

Σε σύντομη συνέντευξή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται κοντά στη λήψη απόφασης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει το τελικό «πράσινο φως». «Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη. Βρίσκομαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε όλοι έτοιμοι γι’ αυτό» δήλωσε.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο αμερικανικό μέσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση ούτε έχουν δοθεί νέες εντολές προς τις ένοπλες δυνάμεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχείρηση, εφόσον του ζητηθεί: «θα συμμετάσχει σε δύο λεπτά αν του το ζητήσω» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε πάντως, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη συνδρομή άλλης χώρας για να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ιράν. Παράλληλα, σημείωσε ότι ενδεχόμενη ισραηλινή συμμετοχή θα μπορούσε να έχει συνέπειες, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα προκαλούσε αντίποινα από την Τεχεράνη.

«Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία επιθυμεί να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία.

Δύο πηγές από την περιοχή, με γνώση των διαμεσολαβητικών προσπαθειών, δήλωσαν στο Axios ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση που της έχει υποβληθεί. «Προσπαθούμε, αλλά οι Ιρανοί δεν βοηθούν», ανέφερε μία από τις πηγές.