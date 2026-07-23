Γεωργιάδης:-«Ο-Σαλμάς-μού-έδωσε-τη-μεγαλύτερη-δικαίωση-της-πολιτικής-μου-διαδρομής»

Με νέα, εκτενή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στις καταγγελίες που διατύπωσε από το βήμα της Βουλής ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι, αντί να τον πλήξουν, αποτέλεσαν «τη μεγαλύτερη δικαίωση» της πολιτικής του πορείας.

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Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι από το 2019 έως σήμερα υπηρέτησε διαδοχικά στα υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Υγείας, διαχειριζόμενος, όπως αναφέρει, μεγάλα δημόσια έργα και σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Παρά ταύτα, υποστηρίζει ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι «δεν βρήκαν να του προσάψουν τίποτα» για το κυβερνητικό του έργο και επανήλθαν μόνο στην υπόθεση Novartis.

«Χθες, χωρίς καν να το καταλάβουν όλοι αυτοί που με μισούν, ο Σαλμάς μού έδωσε τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι επί 8 χρόνια δεν προέκυψε καμία υπόθεση σε βάρος του, παρά μόνο «το ξαναζεσταμένο φαγητό της Novartis», για το οποίο, όπως σημειώνει, οι κατηγορίες τέθηκαν στο αρχείο και οι κατήγοροί του καταδικάστηκαν αμετάκλητα ως συκοφάντες.

Ο υπουργός επισημαίνει ακόμη ότι, ενώ – όπως λέει – η κυβέρνηση κατηγορείται ως «η πιο διεφθαρμένη όλων των εποχών», οι επικριτές του δεν έχουν παρουσιάσει κανένα νέο στοιχείο για τη θητεία του μετά το 2019.

Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι με τον Μάριο Σαλμά θα απαντήσει «στις δικαστικές αίθουσες», σημειώνοντας πως η άρση ασυλίας αφορά τον ίδιο τον ανεξάρτητο βουλευτή και όχι τον ίδιο.

Στην ανάρτησή του κατονομάζει, μεταξύ άλλων, τον Παύλο Πολάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το ΠΑΣΟΚ και μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι υιοθετούν αβάσιμες κατηγορίες.

Αναφερόμενος στα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Σαλμάς, ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι το πρώτο αφορά μήνυμα του 2014 προς τον τότε επικεφαλής της Novartis Ελλάδας, Κωνσταντίνο Φρουζή, με το οποίο ζητούσε να στηριχθεί μέσω διαφήμισης ιστοσελίδα για τη μητρότητα που είχε δημιουργήσει δημοσιογράφος.

Ο κ. Γεωργιάδης τονίζει ότι επρόκειτο για διαφημιστική δαπάνη ύψους περίπου 2.000 ευρώ, πως η ιστοσελίδα δεν είχε πολιτικό περιεχόμενο ούτε ασχολήθηκε ποτέ μαζί του και υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία είχε ήδη αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της υπόθεσης Novartis και είχε τεθεί στο αρχείο.

«Ούτε η κ. Τουλουπάκη, που είχε το μήνυμα στη διάθεσή της από την αρχή, δεν το θεώρησε παθητική δωροδοκία», αναφέρει, σχολιάζοντας ότι η συγκεκριμένη καταγγελία έχει ήδη κριθεί δικαστικά.

Χθες, χωρίς καν να το καταλάβουν όλοι αυτοί που με μισούν, ο Σαλμάς μου έδωσε την μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου. Από το 2019 έως σήμερα έγινα διαδοχικά Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Υγείας. Διαχειρίστηκα και διαχειρίζομαι δισεκατομμύρια. Μεγάλα… pic.twitter.com/NeDKakI6et — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 23, 2026

Για το δεύτερο στοιχείο που επικαλέστηκε ο κ. Σαλμάς, σχετικά με τον Νίκο Μανιαδάκη, ο υπουργός κάνει λόγο για «ακόμη πιο γελοία» καταγγελία.

Όπως αναφέρει, ο κ. Σαλμάς παρουσίασε ως νέο στοιχείο την ένορκη κατάθεσή του υπέρ του κ. Μανιαδάκη, η οποία –σύμφωνα με τον ίδιο– είχε ήδη κατατεθεί ενώπιον δικαστηρίου και συνέβαλε στη δικαστική δικαίωση του τελευταίου.

Ο υπουργός εξηγεί ότι στο επίμαχο μήνυμα ανέφερε πως «χρωστούσε» στον κ. Μανιαδάκη επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν υπέκυψε στις πιέσεις της τότε εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη.

Υποστηρίζει ακόμη ότι ο ίδιος ο κ. Μανιαδάκης είχε δημόσια καταγγείλει πως δεχόταν πιέσεις να καταθέσει ψευδώς σε βάρος του ίδιου, του Ανδρέα Λοβέρδου και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης στρέφεται και κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι, ενώ γνώριζε – όπως λέει – τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Novartis, σήμερα επανέρχεται στις ίδιες καταγγελίες, καταλήγοντας με τη φράση: «Αυτά είναι τα νέα στοιχεία… περαστικά σας».

- sofokleous10.gr

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