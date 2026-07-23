Εξάρχου: Σημαντικός σταθμός στην ιστορία της Aktor η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

«Κρίναμε ότι δεν ήταν σκόπιμο να αυξήσουμε περαιτέρω τα κεφάλαια που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία των υφιστάμενων μετόχων», δηλώνει ο επικεφαλής της Aktor, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) με ποσό 650 εκατ. ευρώ.

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Ο κ. Εξάρχου χαρακτηρίζει τη διαδικασία ως σημαντικό σταθμό στην πορεία της Aktor, τονίζοντας ότι περισσότερο από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν ήταν long-only funds.

Η δήλωση του κ. Εξάρχου

«Χθες ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. του Ομίλου AKTOR. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €2,2 δισ. και ο στόχος μας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.

Η ζήτηση ήταν υψηλότερη από τις προσδοκίες μας, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που παρατηρήθηκαν σε αντίστοιχες συναλλαγές στη ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.

Περισσότερο από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στην προσφορά ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, καθώς και άλλων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και ισχυρών επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Συνολικά, συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.

Εξαιτίας της εξαιρετικής ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού στόχου της προσέλκυσης μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR αναγκάστηκε να περιορίσει τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ.

Για να προστατευτούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμο να προχωρήσουμε σε περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ αποτελεί στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR.

Ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων που ενσωματώθηκαν στον Όμιλο, η συνεχής υποστήριξη των βασικών μας Μετόχων που συμμετείχαν στη διαδικασία της ΑΜΚ, καθώς και η πίστη τους στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR και στη δημιουργία αξίας σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης, συνιστούν βάση για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR καθίσταται μία από τις χρηματοδοτικά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στην ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον ρυθμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».