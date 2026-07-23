Ευρωαγορές:-Βουτιά-μετά-τις-ανακοινώσεις-ΕΚΤ-για-τα-επιτόκια-και-το-πετρέλαιο-πάνω-από-τα-$100

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Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν την Πέμπτη 23/7 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις νέες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, μετά τη διατήρηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ και την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,18% στις 639,28 μονάδες, ενώ αρνητικό ήταν το κλίμα στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης. Πιο αναλυτικά:

Ο γερμανικός DAX έχασε 1,77% στις 24.709,33 μονάδες

Ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 1,64% στις 8.299,09 μονάδες

Ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,73% στις 10.639,17 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση με απώλειες 2,80% κλείνοντας στις 51.315,84 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διολίσθησε κατά 1,55% στις 19.267,00 μονάδες.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2,25% ήταν αναμενόμενη, ωστόσο οι δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ενίσχυσαν την επιφυλακτικότητα των αγορών.

Η Λαγκάρντ τόνισε ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις βάσει των οικονομικών δεδομένων και δεν προδεσμεύεται για την πορεία των επιτοκίων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις ενταθούν.

Καθοριστικό ρόλο στο αρνητικό κλίμα είχε και η νέα άνοδος των τιμών ενέργειας, με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 6,6%, ενώ το αμερικανικό WTI κινήθηκε πάνω από τα 92 δολάρια.

Οι αγορές φοβούνται ότι η παρατεταμένη άνοδος του πετρελαίου μπορεί να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και να οδηγήσει την ΕΚΤ σε πιο αυστηρή νομισματική πολιτική τους επόμενους μήνες.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η εικόνα ήταν μικτή. Η Alphabet ενίσχυσε το ενδιαφέρον για τον κλάδο της τεχνολογίας λόγω των αυξημένων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ θετικά κινήθηκαν οι μετοχές των Nestlé και Nokia μετά τα καλύτερα των προσδοκιών αποτελέσματα.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκε η STMicroelectronics, καθώς οι επενδυτές απογοητεύθηκαν από τις επιδόσεις και τις εκτιμήσεις της εταιρείας.