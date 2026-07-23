Ε 65 – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ποιος είναι ο οδικός άξονας που αλλάζει τις μεταφορές

Το μεσημέρι της Παρασκευής παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, σηματοδοτώντας μια «νέα αποχή» στον τομέα των μεταφορών. Εγκαίνια στις 23 Ιουλίου. Ποια είναι η μεγάλη οδική σύμβαση παραχώρησης. Τα οφέλη του project.

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Το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), σηματοδοτώντας μια «νέα αποχή» στον τομέα των μεταφορών γενικότερα αλλά και ειδικότερα στην «ραχοκοκαλιά» της χώρας, με την κατασκευαστική «σφραγίδα» της ΤΕΡΝΑ, μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (παραχωρησιούχους της Κεντρικής Οδού).

Σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η τελετή εγκαινίων, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το βόρειο τμήμα του Ε65, έχει συνολικό μήκος 70,5 χλμ. και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 452 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωσή του το βόρειο τμήμα, θα ενωθεί στον ανισόπεδο κόμβο Τρικάλων με το μεσαίο τμήμα του Ε65 Ξυνιάδα – Τρίκαλα που βρίσκεται σε λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2017. Ο οδικός άξονας, με συνολικό μήκος 182,1 χιλιομέτρων, μειώνει κατά περίπου δύο ώρες τη διάρκεια του ταξιδιού από το λιμάνι του Πειραιά προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Επίσης, η διαδρομή από τη Λαμία έως και την Εγνατία Οδό θα διαρκεί μόλις μία ώρα και 45 λεπτά, η απόσταση Αθήνα – Γρεβενά και Αθήνα – Μέτσοβο θα μειωθεί σε μόλις τέσσερις ώρες, ενώ η μετάβαση στην Καστοριά και την Κοζάνη θα είναι υπόθεση 4,5 ωρών.

Ο Ε65 θα συνδέει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας – που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη – με το λιμάνι του Βόλου, προσφέροντας μια εναλλακτική διαδρομή, πιο σύντομη, σε σχέση με την υφιστάμενη. Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), προϋπολογισμού περίπου 1,4 δις, κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη και επί της ουσίας συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Ο σχεδιασμός του βασίζεται σε σύγχρονα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, με σεβασμό προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στοχεύοντας στην ασφάλεια και άνεση των οδηγών και στην εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής εξοικονόμησης χρόνου και καυσίμων. Σε κυκλοφορία βρίσκονται ήδη το Μεσαίο Τμήμα (Ξυνιάδα – Τρίκαλα) από το 2017, το Νότιο Τμήμα (Λαμία – Ξυνιάδα) από τον Απρίλιο του 2024, καθώς και το υποτμήμα Τρίκαλα – Καλαμπάκα του βόρειου άξονα.

Οι εργασίες ουσιαστικά σταμάτησαν το 2010, όπως συνέβη και σε άλλες οδικές παραχωρήσεις. Χρειάστηκαν πολυετείς διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες & την Ευρωπαϊκή Επιτροπή & το Δημόσιο για να ξεκινήσει το έργο, όπως και όλα τα υπόλοιπα έργα παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων, το 2013. Ειδικά στο βόρειο τμήμα υπήρξε προσφυγή στο ΣτΕ, η οποία «πάγωσε» απαλλοτριώσεις και εργασίες επί σειρά ετών και οδήγησε και σε επανασχεδιασμό. Η ολοκλήρωση του Ε65 κρίθηκε επιβεβλημένη για την εθνική οικονομία και την ασφάλεια των μεταφορών. Μιλάμε για τον τρίτο μεγάλο κάθετο άξονα της χώρας, δηλαδή για τη ραχοκοκαλιά της Κεντρικής Ελλάδας.

Ο οδικός άξονας συνδέει απευθείας δύο κύριες οδικές αρτηρίες: την ΠΑΘΕ (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) με την Εγνατία Οδό. Όπως αναφέραμε, προσφέρει δραματική μείωση των αποστάσεων: Η διαδρομή από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό περιορίζεται πλέον σε μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά. Οδηγεί σε άρση της απομόνωσης ολόκληρων περιφερειών. Συνδέει άμεσα τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα. Διευκολύνει την πρόσβαση σε τουριστικούς και οικονομικούς πόλους (π.χ. Μετέωρα, Καλαμπάκα, Καρδίτσα, Τρίκαλα) πάνω από όλα και σε οτι φορά στην οδική ασφάλεια, αντικαθιστά ένα από τα πιο επικίνδυνα και επαρχιακά οδικά δίκτυα της χώρας (στροφές Δομοκού κ.λπ.) με έναν σύγχρονο, κλειστό αυτοκινητόδρομο υψηλών προδιαγραφών. Τέλος αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T), δηλαδή ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών. Η ολοκλήρωσή του ήταν εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα, καθώς συνδέει τον ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και ενισχύει τη συνοχή της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συνόλου Ε 65

Τεχνικά χαρακτηριστικά του συνόλου του αυτοκινητόδρομου που πλέον θα είναι σε λειτουργία δηλαδή από τον ομώνυμο ημι-κόμβο στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. στο ύψος του Α.Κ. Θερμοπυλών και φθάνει έως την Εγνατία Οδό σε σχετικό ανισόπεδο κόμβο 15 χλμ. δυτικά των Γρεβενών (συνολικό μήκος 182,1 χλμ.).

· 182,1 χλμ.

· 14 Ανισόπεδοι Κόμβοι & 2 Ημικόμβοι

· 5 δίδυμες σήραγγες

· Δίδυμη Σήραγγα Τ2 (Όθρυος) μήκους 2.998 μ. (Νότιο Τμήμα)

· Δίδυμη Σήραγγα Τ3Α μήκους 113 μ. (Μεσαίο Τμήμα )

· Δίδυμη Σήραγγα Τ3 μήκους 387 μ. (Μεσαίο Τμήμα )

· Δύο Δίδυμες Σήραγγες (Σιταρά) συνολικού μήκους 400 μ. (Βόρειο Τμήμα)

· 31 Γέφυρες, άνω των 50 μ.

· 114 Άνω & Κάτω Διαβάσεις

· 8 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Χ.Σ.Α.) και 2 μονού κλάδου

· 4 Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων (ΜΣΔ) και 5 Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων (ΠΣΔ)

· 4 αμφίπλευροι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)

· 4 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Κ.Ε.Σ.)

· 1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βόρειου Τμήματος

· Συνολικό μήκος: 70,5 χλμ.

· 2 Σήραγγες (στο 137ο χλμ & στο 176ο χλμ.)

· 23 Γέφυρες

· 14 Άνω & 40 Κάτω Διαβάσεις

· 3 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC)

· 89 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας

· 6 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Βασιλικής, Καλαμπάκας, Γρεβενών, Οξύνειας, Αγιόφυλλου-Καρπερού και Εγνατίας)

· 2 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Ράξα Τρικάλων, Αγιόφυλλο – Καρπερό)

· 1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων και 2 Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων

· 2 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Τρικάλων, Αγιόφυλλου – Καρπερού)

· 1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας & 1 Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων