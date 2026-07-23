ΗΠΑ:-Στο-χαμηλότερο-επίπεδο-από-το-1969-έπεσαν-οι-αιτήσεις-για-επίδομα-ανεργίας

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1969 υποχώρησαν οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι απολύσεις παραμένουν συγκρατημένες σε μια σταθερή αγορά εργασίας.

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Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1969 υποχώρησαν οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι απολύσεις παραμένουν συγκρατημένες σε μια σταθερή αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 22.000 στις 187.000 την εβδομάδα που έληξε στις 18 Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Η μέση πρόβλεψη οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του - έκανε λόγο για 210.000 αιτήσεις.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μια ένδειξη για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, δεν άλλαξαν σημαντικά, καθώς έφτασαν στις 1,8 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα.

Το χαμηλό επίπεδο αιτήσεων υποδηλώνει ότι οι εργοδότες παραμένουν διστακτικοί στο να απολύσουν εργαζόμενους. Ωστόσο, η έκθεση για την απασχόληση του περασμένου μήνα έδειξε ότι πολλοί Αμερικανοί εγκατέλειψαν το εργατικό δυναμικό, γεγονός που θα μπορούσε επίσης να εξηγήσει τις λιγότερες αιτήσεις.

Πριν από την προσαρμογή για εποχικούς παράγοντες, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 53.718 στις 192.296. Η Νέα Υόρκη ηγήθηκε της μείωσης με μείωση 16.954.