Η ΕΚΤ παρουσιάζει τα 10 σχέδια για τα νέα χαρτονομίσματα – Από τη Μαρία Κάλλας έως τον Μπετόβεν

Οι Ευρωπαίοι καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους στο πλαίσιο διαδικτυακής έρευνας που θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου.

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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρουσίασε σήμερα τις προτάσεις σχεδίων που επιλέχθηκαν για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ και ξεκίνησε δημόσια έρευνα στο πλαίσιο της οποίας καλεί τους πολίτες από όλη την Ευρώπη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Αυτές οι προτάσεις σχεδίων βασίζονται σε δύο διαφορετικά θέματα – «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποταμοί και πτηνά» – και στα συναφή μοτίβα που επιλέχθηκαν για την απεικόνισή τους.

«Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι κάτι παραπάνω από ένα μέσο πληρωμής – αποτελούν μια από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης», δήλωσε η Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ. «Χάρη στα σχέδια τους που συνδυάζουν αισθητική και νόημα, θα ενισχύσουν την κοινή μας ταυτότητα».

Οι προτάσεις που επιλέχθηκαν είναι το αποτέλεσμα διαγωνισμού σχεδίου που διοργανώθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες, εκ των οποίων 25 κλήθηκαν να δημιουργήσουν προτάσεις σχεδίων για ένα θέμα ή και για τα δύο θέματα.

Στη συνέχεια, μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 21 εμπειρογνώμονες σε διαφορετικούς τομείς όπως η γραφιστική, η επικοινωνία, η νευροεπιστήμη και η ιστορία, καθένας εκ των οποίων διορίστηκε από μία κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ, επέλεξε δέκα προτάσεις σχεδίων.

Στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ δεσπόζει η μορφή της Μαρίας Κάλλας, η ελληνίδα σοπράνο που σημάδεψε την ιστορία της όπερας, ενώ το χαρτονόμισμα των 10 ευρώ είναι αφιερωμένο στον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. Στα 20 ευρώ πρωταγωνιστεί η Μαρί Κιουρί, μία από τις σημαντικότερες επιστήμονες όλων των εποχών.

Τώρα, όλοι οι Ευρωπαίοι καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, έπειτα από την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο να διενεργηθεί διαδικτυακή έρευνα σχετικά με αυτές τις δέκα προτάσεις σχεδίων. Η δημόσια έρευνα θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Μια ξεχωριστή έρευνα με τις ίδιες ερωτήσεις θα διενεργηθεί παράλληλα από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της ζώνης του ευρώ. Η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει έκθεση με τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών μόλις επιλεγεί η τελική πρόταση.

Οι παρατηρήσεις του κοινού αποτελούν βασικό στοιχείο της συμπεριληπτικής προσέγγισης του Ευρωσυστήματος, η οποία διασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση για το νέο σχέδιο των τραπεζογραμματίων προς τα τέλη του έτους.

Θα βασίσει την απόφασή του σε συνδυασμό στοιχείων όπως, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού σχεδίου, στην τεχνική αξιολόγηση και στα αποτελέσματα των δύο ερευνών.

Το σχέδιο που θα επιλεγεί θα αναπτυχθεί περαιτέρω και θα υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές προτού τεθεί σε παραγωγή. Τα τραπεζογραμμάτια της νέας σειράς αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα επόμενα χρόνια. Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της προηγούμενης σειράς θα διατηρήσουν την αξία τους και θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν παράλληλα με τη νέα σειρά.

Πρόκειται για τον πρώτο πλήρη επανασχεδιασμό των τραπεζογραμματίων ευρώ από την έκδοσή τους το 2002. «Ο επανασχεδιασμός των τραπεζογραμματίων ευρώ εντάσσεται στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας του Ευρωσυστήματος να διασφαλίσει ότι τα μετρητά παραμένουν ένα ασφαλές, αποτελεσματικό και οικείο μέσο πληρωμής, διαφυλάσσοντας την πρόσβαση των πολιτών στο δημόσια εκδιδόμενο χρήμα και την ελευθερία τους να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις πληρωμές τους», δηλώνει ο Piero Cipollone, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

Η κατά περιόδους έκδοση νέων σειρών τραπεζογραμματίων καθιστά δυνατή την αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου προκειμένου να σημειώνεται προβάδισμα έναντι της παραχάραξης. Στα νέα τραπεζογραμμάτια θα ενσωματωθούν νέα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας προκειμένου να βελτιωθεί η ευκολία εξακρίβωσης της γνησιότητας και της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων και για τα άτομα με προβλήματα όρασης.

H ΕΚΤ επιδιώκει επίσης να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τραπεζογραμματίων ενισχύοντας την αντοχή τους και χρησιμοποιώντας πιο βιώσιμα υλικά και διαδικασίες παραγωγής.