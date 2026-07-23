Η Τεχεράνη καταλαμβάνει το τάνκερ Kavomaleas του Γιώργου Προκοπίου

Το τάνκερ Kavomaleas της Dynacom Tankers Management, ιδιοκτησίας του Γιώργου Προκοπίου, φαίνεται ότι βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν, ύστερα από επίθεση που δέχθηκε στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα, σύμφωνα με αναφορές από τους Financial Times που επικαλούνται δορυφορικά δεδομένα.

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Το τάνκερ, το οποίο έχει χωρητικότητα 75.000 dwt και κατασκευάστηκε το 2025, φέρεται να έχει κατασχεθεί από το Ιράν και να έχει ρυμουλκηθεί προς το Λαράκ, όπως ανέφερε ο Martin Kelly, διευθυντής συμβουλευτικών υπηρεσιών της EOS Risk Group.

Μια νέα δορυφορική εικόνα, που δημοσιεύθηκε από τους Financial Times και είχε εντοπιστεί προηγουμένως από αναλυτές ανοιχτών πηγών, δείχνει ένα πλοίο που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του Kavomaleas, κοντά στις ιρανικές ακτές. Το πλοίο φαίνεται να έχει προκαλέσει πετρελαιοκηλίδα και καπνό, ενώ η περιοχή όπου συνέβη η επίθεση είναι πλέον άδεια.

Το Kavomaleas είχε υποστεί επίθεση με δύο βλήματα, γεγονός που προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και οδήγησε στην εκκένωση του πληρώματος. Τα μέλη του πληρώματος φέρεται να διασώθηκαν από ρυμουλκό, με τη Dynacom να αναφέρει ότι όλοι είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί.

Η Dynacom δήλωσε στους Financial Times ότι δεν είχε δώσει έγκριση για επιχείρηση ρυμούλκησης και προσπαθεί να επιβεβαιώσει την ακριβή θέση του πλοίου.

Το τάνκερ επρόκειτο να φορτώσει περισσότερα από 500.000 βαρέλια πετρελαίου στον Αραβοπερσικό Κόλπο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με την UK Maritime Trade Operations, το πλοίο εξακολουθούσε να φλέγεται και να κινείται χωρίς κυβερνήτη.

Το Kavomaleas ήταν ένα από τα δύο τάνκερ της Dynacom που δέχθηκαν επίθεση την ίδια ημέρα. Το δεύτερο ήταν το VLCC Acheloos, χωρητικότητας 306.000 dwt και υπό σημαία Λιβερίας, κατασκευής 2026.

Σύμφωνα με την ελληνική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Marisks, και τα δύο πλοία δέχθηκαν επίθεση περίπου την ίδια στιγμή, καθώς διέσχιζαν τον νότιο διάδρομο των Στενών του Ορμούζ, ο οποίος είχε διαμορφωθεί με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) υποστήριξε, σύμφωνα με το Reuters, ότι δύο τάνκερ «εξερράγησαν» και ακινητοποιήθηκαν, επειδή προσπάθησαν να ακολουθήσουν μια διαδρομή που χαρακτηρίστηκε ως μη ασφαλής μέσω των Στενών.