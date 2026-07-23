Ισόβια-στον-59χρονο-που-δολοφόνησε-τη-Δημοκρατική-Μελίσα-Χόρτμαν-και-αποπειράθηκε-να-σκοτώσει-έναν-Γερουσιαστή-στη-Μινεσότα

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε σήμερα ο Βανς Μπόελτερ, ο άνδρας που ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη Μελίσα Χόρτμαν, μία από τις κορυφαίες πολιτικούς του Δημοκρατικού Κόμματος στη Μινεσότα και αποπειράθηκε να σκοτώσει ακόμη έναν πολιτειακό γερουσιαστή, σε μία από τις πιο σοκαριστικές επιθέσεις με πολιτικά κίνητρα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Όπως αναφέρει το Reuters, ο 59χρονος καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Μινεάπολη σε διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης, καθώς και επιπλέον 40 χρόνια φυλάκισης. Τον Ιούνιο είχε δηλώσει ένοχος για έξι κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, καταδίωξη και αδικήματα που σχετίζονται με τη χρήση πυροβόλων όπλων, στο πλαίσιο συμφωνίας με τις εισαγγελικές αρχές που του επέτρεψε να αποφύγει το ενδεχόμενο επιβολής της θανατικής ποινής.

Η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της 14ης Ιουνίου 2025. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Μπόελτερ φορούσε στολή αστυνομικού και μάσκα σιλικόνης, ενώ οδηγούσε SUV με πινακίδα που έγραφε «Police», ώστε να μην κινήσει υποψίες.

Αφού χτύπησε το κουδούνι και κατάφερε να μπει στο σπίτι της Μελίσα Χόρτμαν, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Μινεσότα, πυροβόλησε και σκότωσε την ίδια και τον σύζυγό της, Μαρκ.

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε επιτεθεί στο σπίτι του πολιτειακού γερουσιαστή Τζον Χόφμαν, τραυματίζοντας τον ίδιο και τη σύζυγό του, Ιβέτ.

Στόχος και άλλοι πολιτικοί

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο δράστης είχε μεταβεί και στα σπίτια δύο ακόμη πολιτικών την ίδια νύχτα. Στη μία περίπτωση κανείς δεν άνοιξε την πόρτα, ενώ από το δεύτερο σπίτι αποχώρησε όταν ένας πραγματικός αστυνομικός τον πλησίασε, θεωρώντας αρχικά ότι επρόκειτο για συνάδελφό του.

Μέσα στο όχημά του οι αρχές εντόπισαν λίστα με περισσότερους από 45 αξιωματούχους της Μινεσότα, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι σχεδίαζε και άλλες επιθέσεις. Ο Μπόελτερ συνελήφθη δύο ημέρες αργότερα, ύστερα από τη μεγαλύτερη επιχείρηση καταδίωξης στην ιστορία της πολιτείας.

Συγκίνηση στο δικαστήριο

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, συγγενείς των θυμάτων και επιζώντες περιέγραψαν με συγκίνηση τις συνέπειες της επίθεσης στις ζωές τους.

Η κόρη του ζευγαριού, Σόφι Χόρτμαν, ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας: «Μου λείπει η μαμά μου, μου λείπει ο μπαμπάς μου. Μου λείπει η πίστη στην καλοσύνη της ανθρωπότητας».

Από την πλευρά του, ο πατέρας του Μαρκ Χόρτμαν επέκρινε τη συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι στέρησε από την οικογένεια τη δίκη «που της άξιζε».

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής του, ο Μπόελτερ ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα και τις οικογένειές τους.