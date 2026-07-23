«Καπέλο» – αποζημίωση σχεδόν 100 εκατ. στο οδικό ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ

«Πράσινο φως» από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για καταβολή αποζημίωσης άνω των 97 εκατ. σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR για προβλήματα στο τμήμα «Χερσόνησος – Νεάπολη» του ΒΟΑΚ. Πόσα ζητούσε ο ανάδοχος. Παράταση στο χρονοδιάγραμμα χωρίς ευθύνη ιδιωτών. Ποιο είναι το έργο.

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Την χορήγηση αποζημίωσης προς τον Ιδιώτη Φορέα Σύμπραξης – ΙΦΣ (το σχήμα «Πασιφάη Οδός» των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AKTOR) ύψους σχεδόν 97 εκατ. ευρώ αποφάσισε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το οδικό ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ, ήτοι το έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, με Σ.Δ.Ι.Τ.». Το - πέρυσι είχε αναδείξει το αίτημα του ΙΦΣ για να λάβει αποζημίωση ύψους 124,5 εκατ. ευρώ, μαζί με αυτό για μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου για περίοδο 498 ημερών, από 20-04-2027 σε 30-08-2028.

Αυτά, χωρίς υπαιτιότητα των αναδόχων οι οποίοι και είχαν αιτηθεί τη μετάθεση των προθεσμιών λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην παράδοση χώρων εργασιών από το δημόσιο. Το οποίο, από την πλευρά του, είχε αποδεχθεί τις ευθύνες του, συναινώντας τόσο σε παράταση ολοκλήρωσης εργασιών όσο και στο δίκαιο του αιτήματος των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AKTOR για να λάβουν αποζημίωση. Ωστόσο, όπως ακολούθως είχε ενημερώσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, «το ακριβές ύψος των αποζημιώσεων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί». Τελικά, η «μπίλια κάθισε» στα 97.009.450 ευρώ (κατά μέγιστο). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΙΦΣ επικαιροποίησε το αίτημα αποζημίωσης πέρυσι στο τέλος του έτους ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 155,79 εκατ. (σχεδόν 130 εκατ. για κατασκευαστή και τα υπόλοιπα ως χρηματοδοτικό κόστος) αντί για 124,53 εκατ. που αρχικά ζητούσαν οι ανάδοχοι, άρα, έπεσε σημαντικό «ψαλίδι» από Ανεξάρτητο Ελεγκτή και Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο που έβαλε το υπουργείο να «τσεκάρουν» το ύψος των αποζημιώσεων.

Η Αναθέτουσα Αρχή αφού εξέτασε αναλυτικά το αίτημα του ΙΦΣ, τις απόψεις του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και το Σημείωμα του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, αποδέχεται μερικώς το αίτημα του ΙΦΣ για αποζημίωση, λόγω αυξημένων δαπανών (θετικές ζημιές) λόγω παράτασης της Προγραμματισμένης Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, που αρχικά είχε οριστεί για την 21η Απριλίου 2027 και η οποία ορίστηκε εκ νέου για την 11η Ιουλίου 2028 (ήτοι παράταση 447 ημερών), συνολικού ύψους 97.009.450 ευρώ (κατά μέγιστο). Η διαδικασία καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης θα εκκινήσει μετά την αρχικώς ορισμένη Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών (21-04-2027) και έως 11-07-2028, η οποία μετατέθηκε με την χορηγηθείσα παράταση, ενώ θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση κατά το χρόνο επέλευσης της σχετικής ζημιάς.

Πάντως, να αναφέρουμε ότι το υπουργείο έχει αποδεχθεί ότι οι απαιτήσεις του ιδιώτη, «πέραν των απαλλοτριώσεων και των αρχαιολογικών ερευνών, οφείλεται και σε άλλους παράγοντες και τεχνικές παραμέτρους σε μεγάλα υπόγεια έργα».

Μεταξύ άλλων, η δαπάνη «προς τον Κατασκευαστή κρίνεται δικαιολογημένη, διότι αφορά ανελαστικά, χρονικά εξαρτώμενα έξοδα που ο Κατασκευαστής αναπόφευκτα επωμίστηκε λόγω της παράτασης 447 ημερών. Περιλαμβάνει τα έξοδα στελέχωσης και προσωπικού (μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκια, μετακινήσεις), τις λειτουργικές δαπάνες συντήρησης του εργοταξίου, τη δαπάνη του υποστηρικτικού/βοηθητικού εξοπλισμού που παρέμεινε δεσμευμένος, τα κόστη διατήρησης/επέκτασης εγγυητικών επιστολών και ασφάλισης έργου, καθώς και τα αναλογούντα πάγια έξοδα της Κεντρικής Διοίκησης των μελών της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας».

Το έργο και η ΣΔΙΤ

Να θυμίσουμε ότι το έργο προωθείται μέσω ΣΔΙΤ αξίας 350 εκατ. ευρώ περίπου (με ΦΠΑ), διάρκειας 30 ετών εκ των οποίων τα 4 έτη είναι η κατασκευή. Η σύμβαση ΣΔΙΤ υπεγράφη τον Απρίλιο του 2023 και υλοποιείται από το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (55%) – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (20%) – AKTOR (25%) που είχε προχωρήσει και στις απαραίτητες μελέτες.

Το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη είναι μήκους 22,5 χλμ.. Προβλέπονταν 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με ΛΕΑ, 12 γέφυρες μονού κλάδου 1,7 χλμ., 5 σήραγγες μονού κλάδου συνολικού μήκους 6,75 χλμ., 1 cut & cover διπλού κλάδου, 5 νέους Ανισόπεδους Κόμβους). Ο βασικός σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες κατασκευής για τη βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, με διαπλάτυνση αυτής (προσθήκη νέου κλάδου) καθώς και νέες χαράξεις (στις περιοχές με μορφολογικές δυσχέρειες), ώστε ακολούθως η οδός να αποκτήσει και να λειτουργήσει με χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου. Περιλαμβάνει ακόμα το παράπλευρο ή κάθετο οδικό δίκτυο, μήκους 9,65 χλμ.. Η αποπληρωμή του τελικού ποσού θα γίνεται με σταθερές πληρωμές διαθεσιμότητας από το Ελληνικό Δημόσιο. Η «Πασιφάη Οδός Α.Ε.» θα έχει την ευθύνη Λειτουργίας και Συντήρησης του τμήματος αυτού του ΒΟΑΚ για 26 χρόνια, με δικαίωμα προαίρεσης και για το τμήμα «Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος».