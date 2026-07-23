Λαγκάρντ: Δεν έχει φανεί ακόμη ο πλήρης αντίκτυπος του πολέμου στον πληθωρισμό – Τι είπε για τυχόν πρόωρη αποχώρηση

Όπως αναμενόταν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα και επανέλαβε ότι βρίσκεται σε θέση για να διαχειριστεί την αβεβαιότητα που προέρχεται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η Κριστίν Λαγκάρντ πάντως δεν απέκλεισε αύξησή τους τον Σεπτέμβριο, χωρίς να δεσμευτεί βέβαια.

Παρά την αστάθεια των τιμών της ενέργειας, η ΕΚΤ θεωρεί ότι οι προοπτικές είναι επί του παρόντος κοντά στο βασικό σενάριο που παρουσίασε τον Ιούνιο, αλλά κρίνει ότι ο πλήρης πληθωριστικός αντίκτυπος «δεν έχει ακόμη φανεί».

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Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ απέφυγε πάντως να δεσμευτεί για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αλλά έκανε αρκετές νύξεις. Είπε ότι ορισμένοι διοικητές αναρωτήθηκαν για μια αύξηση σήμερα και ότι αποφάσισαν να διατηρήσουν τα επιτόκια «προς το παρόν».

«Δεν εγκαταλείπει το πλοίο ο καπετάνιος»

Σχετικά με τις εικασίες για πιθανή πρόωρη αποχώρηση από την ΕΚΤ, η Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε τη μεταφορά της για έναν καπετάνιο που δεν εγκαταλείπει ένα πλοίο όταν υπάρχουν σύννεφα στον ορίζοντα. Πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να δείτε την πλάτη μου πριν από το 2027». Αλλά το 2027 είναι μακρύ και δεν θα δεσμευόταν να παραμείνει εκεί μέχρι τον Οκτώβριο.

Όταν η Λαγκάρντ ρωτήθηκε για τη διεύρυνση της ευρωζώνης, απάντησε ότι η ΕΚΤ εκφράζει απόψεις αλλά δεν αποφασίζει. Λέει ότι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ευπρόσδεκτα να ενταχθούν.