Νέος-διευθύνων-σύμβουλος-στον-όμιλο-famar-ο-bruce-vielle

Ο Bruce Vielle διαδέχεται τον Dr. Riku Rautsola, ο οποίος ηγήθηκε της εταιρείας ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος από το φθινόπωρο του 2025. Ο Dr. Rautsola θα συνεργαστεί στενά με τον νέο CEO, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα διοικητική ηγεσία.

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Ο Όμιλος FAMAR, κορυφαίος ευρωπαϊκός πάροχος υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων (CDMO), ανακοινώνει ότι ο Bruce Vielle αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), με ισχύ από τις 3 Αυγούστου 2026.

Ο Bruce Vielle διαδέχεται τον Dr. Riku Rautsola, ο οποίος ηγήθηκε της εταιρείας ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος από το φθινόπωρο του 2025. Ο Dr. Rautsola θα συνεργαστεί στενά με τον νέο CEO, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα διοικητική ηγεσία.

Ο Bruce Vielle διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση σύνθετων βιομηχανικών οργανισμών παραγωγής με πολλαπλές παραγωγικές εγκαταστάσεις. Τα τελευταία επτά χρόνια διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Synerlab, ο οποίος στη συνέχεια μετεξελίχθηκε στη Meribel Pharma Solutions, με πιο πρόσφατο ρόλο του τη διοίκηση περίπου 2.000 εργαζομένων σε 13 παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Γαλλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Προηγουμένως κατείχε τη θέση του Chief Operating Officer στη Vétoquinol, μία από τις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής κτηνιατρικών φαρμάκων παγκοσμίως, με ευθύνη για εννέα παραγωγικές εγκαταστάσεις, ενώ ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη φαρμακοβιομηχανία αναλαμβάνοντας διευθυντικές θέσεις εργοστασίων στην Unither.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, συνεργάστηκε με κορυφαίες φαρμακευτικές, βιοτεχνολογικές και ιατροτεχνολογικές εταιρείες, υποστηρίζοντας την παραγωγή ενός ευρέος φάσματος φαρμακευτικών δοσολογικών μορφών. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη λειτουργική αριστεία, στη διασφάλιση της ποιότητας και στην αξιοπιστία της παραγωγής και του εφοδιασμού. Είναι διπλωματούχος μηχανικός, κάτοχος Executive MBA από το HEC Paris και εξειδικεύεται στις μεθοδολογίες Lean Manufacturing και Six Sigma.

Η ανάληψη των καθηκόντων του Bruce Vielle επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της MidEuropa, βασικού μετόχου της FAMAR, να επενδύει στη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας. Η FAMAR ενισχύει διαρκώς τις τεχνολογικές και παραγωγικές της δυνατότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στα αποστειρωμένα φαρμακευτικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα ενίσχυσε τις δυνατότητές της στην παραγωγή και πλήρωση αποστειρωμένων ενέσιμων φαρμακευτικών προϊόντων στη Γερμανία, ενώ παράλληλα επενδύει στη βελτίωση της λειτουργικής της αποδοτικότητας και ευελιξίας. Για τους πελάτες της FAMAR, οι επενδύσεις αυτές μεταφράζονται σε ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες τους και ενισχυμένες δυνατότητες υποστήριξης των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Η λειτουργική αριστεία και η πελατοκεντρική προσέγγιση αποτελούν διαχρονικά θεμέλια των συνεργασιών της FAMAR και παραμένουν στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας.

Ο Peter Prock, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FAMAR, δήλωσε: «Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της MidEuropa, καλωσορίζω τον Bruce Vielle στη FAMAR. Πρόκειται για ένα καταξιωμένο στέλεχος του κλάδου των CDMO, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη λειτουργική αριστεία, την παραγωγή στείρων φαρμακευτικών προϊόντων και τη δημιουργία αξίας. Διαθέτει την εμπειρία και τις ηγετικές ικανότητες που χρειάζεται η FAMAR καθώς επενδύουμε σε νέες δυνατότητες και ενισχύουμε τη θέση μας ως στρατηγικού συνεργάτη για τους πελάτες μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον Dr. Riku Rautsola για την ηγεσία του κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου. Με την καθοδήγησή του η FAMAR παρέμεινε προσηλωμένη στους πελάτες της και στην επίτευξη υψηλών επιχειρησιακών επιδόσεων, παραδίδοντας μια εταιρεία έτοιμη για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της».

Ο Bruce Vielle, νέος Διευθύνων Σύμβουλος της FAMAR, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που εντάσσομαι στη FAMAR. Πρόκειται για μια εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και εξαιρετικούς ανθρώπους. Οι πελάτες μας αναπτύσσονται και η FAMAR οφείλει να αναπτύσσεται μαζί τους, επενδύοντας στις δυνατότητες, την παραγωγική δυναμικότητα και τις υπηρεσίες που χρειάζονται – από την ανάπτυξη ενός προϊόντος έως την εμπορική παραγωγή και διάθεσή του. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη διοικητική ομάδα και τους συναδέλφους μας σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ώστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας».

Ο Dr. Riku Rautsola, προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος της FAMAR, δήλωσε: «Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα να ηγηθώ της FAMAR τους τελευταίους μήνες. Ευχαριστώ θερμά τις ομάδες μας, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη τους.

Ο Bruce Vielle αποτελεί εξαιρετική επιλογή για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας. Με τις επενδύσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, τη δυναμική των ομάδων μας και τη συνεχή υποστήριξη της MidEuropa, είμαι βέβαιος ότι η FAMAR θα συνεχίσει με επιτυχία την αναπτυξιακή της πορεία και προσβλέπω στο να συνεχίσω να τη στηρίζω μέσα από τον ρόλο μου στο Διοικητικό Συμβούλιο».