Ο-νέος-Βρετανός-πρωθυπουργός-ενέκρινε-τη-συνέχιση-της-χρήσης-βρετανικών-βάσεων-από-τις-ΗΠΑ-για-επιθέσεις-κατά-του-Ιράν

Τη συνέχιση της χρήσης βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν ενέκρινε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, διατηρώντας την πολιτική που είχε υιοθετήσει ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ.

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Όπως αναφέρει το i24news.tv, o Μπέρναμ ανέλαβε επισήμως την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου, μετά την παραίτηση του Στάρμερ και την ανάδειξή του στην ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.

Η απόφαση αφορά τη χρήση της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό και της αεροπορικής βάσης RAF Fairford στην Αγγλία για επιχειρήσεις τις οποίες η βρετανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει «αμυντικού χαρακτήρα».

Ενημερώθηκε και ενέκρινε την απόφαση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σχετική πολιτική είχε συμφωνηθεί σε σύσκεψη ανώτερων υπουργών και αξιωματούχων ασφαλείας πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Μπέρναμ.

Ο νέος πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις συζητήσεις και ενέκρινε τη συνέχιση της παραχώρησης των βάσεων στις αμερικανικές δυνάμεις. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για περιορισμένα πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων που θεωρούνταν απειλή για πλοία και συμμάχους στην περιοχή.

Η απόφαση σημαίνει ότι οι βρετανικές βάσεις αναμένεται να υποστηρίξουν μέρος των συνεχιζόμενων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι τα πλήγματα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ιρανικών πυραυλικών απειλών και στην προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Πολιτικές αντιδράσεις στη Βρετανία

Η επιλογή του Μπέρναμ αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό της Βρετανίας, καθώς κόμματα και πολιτικοί από την Αριστερά υποστηρίζουν ότι η χρήση βρετανικών βάσεων μπορεί να καταστήσει το Λονδίνο συνένοχο στην πολεμική εκστρατεία.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις νομικές και πολιτικές ανησυχίες που προκαλεί η διεύρυνση της σύγκρουσης.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Άντι Μπέρναμ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία επανέλαβε τη δέσμευση της Βρετανίας για την προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε θετική τη συνομιλία, αναφέροντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα εμπορίου, αμυντικής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας.

Η απόφαση αποτελεί μία από τις πρώτες κρίσιμες δοκιμασίες εξωτερικής πολιτικής για τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και ταυτόχρονα τις πιέσεις που δέχεται στο εσωτερικό της χώρας.