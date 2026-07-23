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    Ο-νέος-Βρετανός-πρωθυπουργός-ενέκρινε-τη-συνέχιση-της-χρήσης-βρετανικών-βάσεων-από-τις-ΗΠΑ-για-επιθέσεις-κατά-του-Ιράν
    Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός ενέκρινε τη συνέχιση της χρήσης βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ για επιθέσεις κατά του Ιράν

    Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός ενέκρινε τη συνέχιση της χρήσης βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ για επιθέσεις κατά του Ιράν

    By Διεθνή No Comments2 Mins Read

    Τη συνέχιση της χρήσης βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν ενέκρινε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, διατηρώντας την πολιτική που είχε υιοθετήσει ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ.

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    Όπως αναφέρει το i24news.tv, o Μπέρναμ ανέλαβε επισήμως την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου, μετά την παραίτηση του Στάρμερ και την ανάδειξή του στην ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.

    Η απόφαση αφορά τη χρήση της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό και της αεροπορικής βάσης RAF Fairford στην Αγγλία για επιχειρήσεις τις οποίες η βρετανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει «αμυντικού χαρακτήρα».

    Ενημερώθηκε και ενέκρινε την απόφαση

    Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σχετική πολιτική είχε συμφωνηθεί σε σύσκεψη ανώτερων υπουργών και αξιωματούχων ασφαλείας πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Μπέρναμ.

    Ο νέος πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις συζητήσεις και ενέκρινε τη συνέχιση της παραχώρησης των βάσεων στις αμερικανικές δυνάμεις. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για περιορισμένα πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων που θεωρούνταν απειλή για πλοία και συμμάχους στην περιοχή.

    Η απόφαση σημαίνει ότι οι βρετανικές βάσεις αναμένεται να υποστηρίξουν μέρος των συνεχιζόμενων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι τα πλήγματα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ιρανικών πυραυλικών απειλών και στην προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

    Πολιτικές αντιδράσεις στη Βρετανία

    Η επιλογή του Μπέρναμ αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό της Βρετανίας, καθώς κόμματα και πολιτικοί από την Αριστερά υποστηρίζουν ότι η χρήση βρετανικών βάσεων μπορεί να καταστήσει το Λονδίνο συνένοχο στην πολεμική εκστρατεία.

    Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις νομικές και πολιτικές ανησυχίες που προκαλεί η διεύρυνση της σύγκρουσης.

    Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ

    Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Άντι Μπέρναμ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία επανέλαβε τη δέσμευση της Βρετανίας για την προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ.

    Ο Τραμπ χαρακτήρισε θετική τη συνομιλία, αναφέροντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα εμπορίου, αμυντικής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας.

    Η απόφαση αποτελεί μία από τις πρώτες κρίσιμες δοκιμασίες εξωτερικής πολιτικής για τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και ταυτόχρονα τις πιέσεις που δέχεται στο εσωτερικό της χώρας.

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