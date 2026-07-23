Ο-νέος-Βρετανός-πρωθυπουργός-ενέκρινε-τη-συνέχιση-της-χρήσης-βρετανικών-βάσεων-από-τις-ΗΠΑ-για-επιθέσεις-κατά-του-Ιράν

Τη συνέχιση της χρήσης βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν ενέκρινε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, διατηρώντας την πολιτική που είχε υιοθετήσει ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ.
Όπως αναφέρει το i24news.tv, o Μπέρναμ ανέλαβε επισήμως την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου, μετά την παραίτηση του Στάρμερ και την ανάδειξή του στην ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.
Η απόφαση αφορά τη χρήση της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό και της αεροπορικής βάσης RAF Fairford στην Αγγλία για επιχειρήσεις τις οποίες η βρετανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει «αμυντικού χαρακτήρα».
Ενημερώθηκε και ενέκρινε την απόφαση
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σχετική πολιτική είχε συμφωνηθεί σε σύσκεψη ανώτερων υπουργών και αξιωματούχων ασφαλείας πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Μπέρναμ.
Ο νέος πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις συζητήσεις και ενέκρινε τη συνέχιση της παραχώρησης των βάσεων στις αμερικανικές δυνάμεις. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για περιορισμένα πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων που θεωρούνταν απειλή για πλοία και συμμάχους στην περιοχή.
Η απόφαση σημαίνει ότι οι βρετανικές βάσεις αναμένεται να υποστηρίξουν μέρος των συνεχιζόμενων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι τα πλήγματα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ιρανικών πυραυλικών απειλών και στην προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Πολιτικές αντιδράσεις στη Βρετανία
Η επιλογή του Μπέρναμ αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό της Βρετανίας, καθώς κόμματα και πολιτικοί από την Αριστερά υποστηρίζουν ότι η χρήση βρετανικών βάσεων μπορεί να καταστήσει το Λονδίνο συνένοχο στην πολεμική εκστρατεία.
Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις νομικές και πολιτικές ανησυχίες που προκαλεί η διεύρυνση της σύγκρουσης.
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Άντι Μπέρναμ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία επανέλαβε τη δέσμευση της Βρετανίας για την προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ.
Ο Τραμπ χαρακτήρισε θετική τη συνομιλία, αναφέροντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα εμπορίου, αμυντικής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας.
Η απόφαση αποτελεί μία από τις πρώτες κρίσιμες δοκιμασίες εξωτερικής πολιτικής για τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και ταυτόχρονα τις πιέσεις που δέχεται στο εσωτερικό της χώρας.