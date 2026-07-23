Ο Σταύρος Ντογιάκος αναλαμβάνει τη διοίκηση της AstraZeneca Ελλάδας και Κύπρου

Η AstraZeneca ανακοινώνει ότι ο Σταύρος Ντογιάκος αναλαμβάνει την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της AstraZeneca Ελλάδας και Κύπρου, με την έναρξη των καθηκόντων του να ορίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου 2026, διαδεχόμενος την Έλενα Χουλιάρα.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Σταύρος Ντογιάκος διαθέτει περίπου 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη οργανισμών και ομάδων στον φαρμακευτικό τομέα. Οι τελευταίοι του ρόλοι περιλαμβάνουν αυτούς του Vice President, Global Commercial Respiratory & Immunology στην AstraZeneca, Διευθυντή Ευρώπης Γονιδιακών Θεραπειών στη Novartis και Country President & General Manager Oncology στη Novartis Σλοβακίας, όπου διακρίθηκε για τα επιτεύγματά του.

Έχει αποκτήσει MSc στο Health Economics, Policy and Management από το London School of Economics, MBA από το ALBA Graduate Business School και Πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Με την ανάληψη αυτής της θέσης, ο κ. Ντογιάκος επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από πολυάριθμες διεθνείς εμπειρίες.

Η Andrea Mugan, Area Vice President Western & Southern Europe και VP Commercial EUCAN, δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά την Έλενα Χουλιάρα για την εξαιρετική ηγεσία, την αφοσίωση και την καθοριστική συμβολή της στην AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου όλα αυτά τα χρόνια. Υπό την ηγεσία της, η εταιρεία ενίσχυσε τη θέση της στην ελληνική αγορά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχτούμε τον Σταύρο Ντογιάκο στην ομάδα μας.

Η Ελλάδα και η Κύπρος θεωρούνται στρατηγικές αγορές για την AstraZeneca, και ο διορισμός αυτός αντανακλά τη δέσμευσή μας να τοποθετούμε ηγέτες με όραμα σε κρίσιμες θέσεις. Η εκτενής εμπειρία του και η αποδεδειγμένη ικανότητά του να οδηγεί την ανάπτυξη θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της πρόσβασης των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακά μας και θα υποστηρίξουν την επόμενη φάση της ανάπτυξης και του αντίκτυπού μας».

Με την ευκαιρία ανάληψης των νέων του καθηκόντων, ο Σταύρος Ντογιάκος δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη η ανάληψη της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της AstraZeneca Ελλάδας και Κύπρου και μια σημαντική στιγμή, καθώς σημαίνει την επιστροφή μου για να ηγηθώ στην πατρίδα μου.

Η AstraZeneca ηγείται παγκοσμίως στη βιοφαρμακευτική καινοτομία, σε μια εποχή όπου η επιστήμη επαναστατεί στο τι είναι εφικτό για τους ασθενείς. Στηριζόμενοι στα γερά θεμέλια που έθεσαν η Έλενα Χουλιάρα και η ομάδα, και σε στενή συνεργασία με την κοινότητα της υγείας, θα παραμείνουμε αφοσιωμένοι στον σκοπό μας: να διασφαλίσουμε ότι κάθε ασθενής στην Ελλάδα και την Κύπρο έχει έγκαιρη και συνεχή πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα που αλλάζουν και σώζουν ζωές.

Ανυπομονώ να συνεργαστώ με την εξαιρετική ομάδα μας και τους εταίρους μας σε όλο το οικοσύστημα της υγείας, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τη σπουδαία κληρονομιά της AstraZeneca και να προάγουμε περαιτέρω τον αντίκτυπό μας προς όφελος των ασθενών».