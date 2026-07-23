Πανελλήνιες 2026 – Βάσεις: Η μεγάλη επιστροφή των Μηχανικών και οι σχολές που «απογειώνει» η ΑΙ

Οι βάσεις εισαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων επιβεβαιώνουν τη δυναμική επιστροφή των Πολυτεχνικών Σχολών, με εντυπωσιακές ανόδους σε ΕΜΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλα τμήματα μηχανικών.

Είναι ξεκάθαρο πως ολοένα περισσότεροι υποψήφιοι επιλέγουν τις συγκεκριμένες σχολές, βλέποντας σε αυτές ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε μια αγορά εργασίας που αναζητά επειγόντως εξειδικευμένο προσωπικό.

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Η αγορά εργασίας δείχνει τον δρόμο

Πίσω από τη μεταστροφή βρίσκεται κυρίως η αγορά εργασίας. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα εξελίσσεται σε σημαντικό προορισμό επενδύσεων σε υποδομές, ενέργεια, ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογία.

Η κατασκευή μεγάλων έργων, η ανάπτυξη data centers από διεθνείς τεχνολογικούς ομίλους, η ενεργειακή μετάβαση και τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχουν εκτοξεύσει τη ζήτηση για πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους και μηχανικούς υπολογιστών.

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στο εξωτερικό, όπου οι μηχανικοί συγκαταλέγονται στα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση και τις υψηλότερες αμοιβές.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέα ζήτηση

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνει ακόμη περισσότερο αυτή την τάση.

Οι επενδύσεις σε data centers, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ημιαγωγούς και ψηφιακές υποδομές δημιουργούν τεράστια ανάγκη για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Δεν αναζητούνται μόνο ειδικοί στην πληροφορική, αλλά και ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, μηχανικοί τηλεπικοινωνιών και επιστήμονες που μπορούν να σχεδιάσουν και να υποστηρίξουν τις υποδομές της νέας ψηφιακής εποχής.

Οι υποψήφιοι φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται αυτή τη μεταβολή και προσαρμόζουν ανάλογα τις επιλογές τους.

Οι Πολυτεχνικές ενισχύουν το κύρος τους

Οι Πολυτεχνικές Σχολές είχαν γνωρίσει σημαντική υποχώρηση στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όταν η οικοδομική δραστηριότητα κατέρρευσε και χιλιάδες νέοι μηχανικοί αναζήτησαν εργασία στο εξωτερικό.

Σήμερα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Η επανεκκίνηση των μεγάλων κατασκευών, οι επενδύσεις στην ενέργεια και την τεχνολογία, αλλά και οι καλύτερες αμοιβές έχουν επαναφέρει τις σχολές μηχανικών στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Δεν ανέβηκε μόνο το ΕΜΠ

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τις βάσεις των Πανελλαδικών 2026 είναι ότι η άνοδος δεν αφορά μόνο τις παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αξιοσημείωτες αυξήσεις καταγράφηκαν και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αλλά και σε πολυτεχνικά τμήματα της περιφέρειας, γεγονός που δείχνει ότι η στροφή προς τις σχολές μηχανικών έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά και δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο.

Ένα μήνυμα για την οικονομία του αύριο

Οι βάσεις εισαγωγής 2026 δείχνουν ότι οι υποψήφιοι επιλέγουν πλέον ολοένα και περισσότερο σχολές που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η επιστροφή των Πολυτεχνικών Σχολών στην κορυφή των προτιμήσεων αντανακλά τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην ελληνική και τη διεθνή οικονομία, όπου οι μηχανικοί αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια.