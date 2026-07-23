«Πετάει-πετάει»-το-φυσικό-αέριο:-Στο-υψηλότερο-επίπεδο-από-την-έναρξη-του-πολέμου-στο-Ιράν

Σε ύψη ρεκόρ έχουν εκτοξευτεί οι τιμές του φυσικού αερίου, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν πριν πέντε μήνες. Σήμερα το απόγευμα διαπραγματεύονταν πάνω από τα 61 ευρώ τη μεγαβατώρα στην αγορά TTF του Άμστερνταμ.

Η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς για το φυσικό αέριο έφτασε μάλιστα χθες τα 62,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σπάζοντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. Η προηγούμενη κορύφωση ήταν 61,80 ευρώ, η οποία επιτεύχθηκε στις 19 Μαρτίου, λίγο μετά τις μαζικές ιρανικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις LNG του Κατάρ.

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«Οι τιμές φαίνεται να οδεύουν σταθερά πάνω από το όριο των 60 ευρώ και θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πάνω, από αυτό το επίπεδο», υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι σήμερα γεμάτες περίπου κατά 28%, σε σύγκριση με 64% την ίδια περίοδο πέρυσι.

H ICIS εκτιμά ότι η Ευρώπη θα πρέπει να πληρώσει περίπου 54 ευρώ ανά MWh για την αναπλήρωση της χωρητικότητας αποθήκευσης το φθινόπωρο – και αυτό το ποσό θα μπορούσε να αυξηθεί στα 60 ευρώ εάν ο χειμώνας ξεκινήσει με πολύ κρύο. «Αυτό θα μπορούσε να απαιτήσει δυνητικά δαπανηρή κρατική παρέμβαση για την εξασφάλιση του εφοδιασμού», σύμφωνα με την ICIS.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πρόσθετο κόστος ανεφοδιασμού θα φτάσει τα 10 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ, αν το επίπεδο τιμών είναι γύρω στα 50 ευρώ ανά MWh.

Η ICIS έχει ήδη μειώσει την πρόβλεψή της για την παγκόσμια προσφορά LNG φέτος από 441 εκατομμύρια τόνους σε 431 εκατομμύρια τόνους.

Καθυστερούν οι εξαγωγές από το Κατάρ

Αναλυτές από την εταιρεία ανάλυσης αγοράς Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) προειδοποιούν ότι η προσφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα μπορούσε να δεχθεί πιέσεις αυτόν τον χειμώνα, καθώς ο πόλεμος στον Κόλπο καθυστερεί την αναμενόμενη ανάκαμψη των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ, κατά την κρίσιμη περίοδο αποθήκευσης του καλοκαιριού.

«Με δεδομένο ότι η Κομισιόν θέλει να έχει εξασφαλίσει πληρότητα 80% στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ δαπανηρό, δήλωσε ο Αντρέας Σρέντερ, επικεφαλής ενεργειακής ανάλυσης στην ICIS. Προβλέπει, μάλιστα, δυνητικά δαπανηρές κυβερνητικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση του εφοδιασμού με τις τιμές του αερίου πάνω από τα 60 ευρώ.

Το Στενό του Ορμούζ ως σημείο συμφόρησης

Το Στενό του Ορμούζ θεωρείται η σημαντικότερη θαλάσσια ενεργειακή αρτηρία στον κόσμο: περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου LNG μεταφέρεται μέσω αυτού. Από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ICIS, μόνο 26 δεξαμενόπλοια LNG έχουν περάσει από το Στενό προς ανατολική κατεύθυνση.

«Η κατάσταση επιδεινώνεται επειδή η Ευρώπη χρειάζεται να αναπληρώσει τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου για τον χειμώνα», λένε παράγοντες της αγοράς.

Η ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιτύχουν επίπεδο αποθήκευσης 90% πριν από την έναρξη του χειμώνα – ένας κανονισμός που εισήχθη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε πάντως πρόσφατα τα κράτη μέλη ότι ενδέχεται να αποκλίνουν από αυτήν την απαίτηση, καλύπτοντας πάντως την πληρότητα έως και 80% υπό δύσκολες συνθήκες αγοράς.

Άρση των αυστηρών κανονισμών

Για να αποφευχθούν οι επικείμενες ελλείψεις εφοδιασμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης να μην εφαρμοστούν οι αυστηρότεροι κανονισμοί εισαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου (οι οποίοι θα εισαγάγουν αυστηρότερα όρια στις εκπομπές μεθανίου) και είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2017, με την αναστολή των προστίμων για τρία χρόνια.

Αναζητούνται εναλλακτικές

Οι ευρωπαϊκές χώρες εργάζονται εδώ και καιρό για εναλλακτικές. Η Σλοβακία, για παράδειγμα, σχεδιάζει να εισάγει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από το Αζερμπαϊτζάν, ξεκινώντας από το 2027. Η υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας, Ντένισα Σάκοβα, εξήγησε ότι το Αζερμπαϊτζάν προσφέρει σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου με διάρκεια 5 και 10 ετών. Αυτές οι παραδόσεις προορίζονται να αντικαταστήσουν το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το οποίο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, δεν θα εισάγεται πλέον στο μέλλον.

Ελπίδες από το Μπακού

Το Μπακού είναι ήδη σημαντικός προμηθευτής για πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αναμένει ακόμη περισσότερες συναλλαγές στο μέλλον. Επί του παρόντος, το Αζερμπαϊτζάν έχει συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου με 16 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 13 στην Ευρώπη. «Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις με ορισμένα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σχετικά με την έναρξη όσο και την επέκταση των παραδόσεων φυσικού αερίου», δήλωσε πρόσφατα ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ.