Πηγές-Φάμελλου:-«Δυστυχώς,-οι-ψηφοφόροι-του-ΣΥΡΙΖΑ-δεν-εκφράζονται-από-τη-σημερινή-ηγεσία»

Το προγραμματικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν εκφράζεται και δεν εκπροσωπείται από τη νέα ηγεσία της Κουμουνδούρου, ισχυρίζονται πηγές που πρόσκεινται στον πρώην πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

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«Ο κ. Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, ο οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν τη βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να λειτουργεί έτσι. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα, όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση.Προκαλεί εντύπωση ότι επικαλείται την Αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, τη στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας», ανέφερε νωρίτερα – μεταξύ άλλων – η Κουμουνδούρου, μαζί με την πληροφορία ότι αύριο Πέμπτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η απάντηση από το περιβάλλον του Σωκράτη Φάμελλου ήταν άμεση:

«Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου. Όλους αυτούς, αλλά και την κοινωνική απαίτηση της ενότητας της Αριστεράς εκπροσωπεί σταθερά ο Σωκράτης Φάμελλος.»

- sofokleous10.gr

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