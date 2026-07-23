Ποιος είναι ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας – Ε65

Με την παράδοση τoυ νέου και τελευταίου τμήματος των 46 χλμ. του Ε65, σε κυκλοφορία βρίσκεται πλέον το σύνολο των 182,1 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα. Αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T), δηλαδή ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών και η ολοκλήρωσή του ήταν εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα, καθώς συνδέει τον ΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και ενισχύει τη συνοχή της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Ε65 διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2 λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και έγινε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο στρατηγικής σημασίας, που στηρίζει τη Δυτική Μακεδονία και δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό διάδρομο για ολόκληρη τη χώρα.

Με την παράδοση τoυ νέου και τελευταίου τμήματος των 46 χλμ. του Ε65, σε κυκλοφορία βρίσκεται πλέον το σύνολο των 182,1 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Εγνατίας. Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί σε όλη τη χώρα.

Σε αυτά τα 182,1 χλμ. στη διάθεση κάθε οδηγού βρίσκονται όπως πάντα οι υπηρεσίες οδικής ασφάλειας της Κεντρικής Οδού όπως:

24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας

4ψήφιος αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 24ωρης λειτουργιάς, 1075

Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 801 700 7000

Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου

14 Ανισόπεδοι Κόμβοι & 4 Ημικόμβοι

5 δίδυμες σήραγγες , με μεγαλύτερη την Σήραγγα Τ2 μήκους 3 χλμ. (οροσειρά Όθρυος, Μοσχοκαριά)

31 Γέφυρες, με μεγαλύτερη τη Γέφυρα του Πηνειού μήκους 595 μ.

114 Άνω & Κάτω Διαβάσεις

8 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Χ.Σ.Α.) & 2 μονού κλάδου

4 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Κ.Ε.Σ.)

4 Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων

1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας

3 κτήρια Τροχαίας και 1 κτήριο Πυροσβεστικής

4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών – ΣΕΑ –(Λιανοκλαδίου, Σοφάδων, Ράξας και Καρπερού). Σε λειτουργία ΜΟΝΟ οι ΣΕΑ Λιανοκλαδίου & Σοφάδων

1 Σημείο Εξυπηρέτησης Πελάτων (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Τρικάλων, ρεύμα προς Λαμία)

4 Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων και 5 Πλευρικοί

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι οι μετωπικοί σταθμοί που θα περάσει ένας οδηγός που θα μπει στον Ε65 από τον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ και θα φτάσει έως την Εγνατία Οδό, δηλαδή θα διανύσει και τα 182,1 χλμ. είναι οι εξής τέσσερις: Λιανοκλαδίου στο 17,1 χλμ., Σοφάδων στο 66,2 χλμ., Τρικάλων στο 105,7 χλμ. και Οξύνειας στο 151,96χλμ.

Οι τιμές για ΙΧ θα είναι αντιστοίχως 2,05€, 3,70€, 3,25€ και 4,5€ . Σύνολο: 13,5€ για 182,1 χλμ.

Με την ολοκλήρωσή του ο αυτοκινητόδρομος Ε65, αναμορφώνει τις οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ώθηση στο εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή. Με τον Ε65, συνδέεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας – που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη- με το λιμάνι του Βόλου, διευκολύνονται οι διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και προσφέρεται μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία είναι συντομότερη της υφιστάμενης. Παράλληλα, μειώνεται κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια. Επιπλέον, ο αυτοκινητόδρομος θα συμβάλλει τα μέγιστα στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και τη μετάβαση της σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε ότι με τον Ε65 το ταξίδι από τη Λαμία έως και την Εγνατία Οδό θα διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά, η απόσταση Αθήνα-Γρεβενά και Αθήνα-Μέτσοβο θα μειωθεί σε μόλις 4 ώρες και η μετάβαση στην Καστοριά και στην Κοζάνη θα είναι υπόθεση 4,5 ωρών.