Πού μπορεί να φτάσει το ΧΑ: Οι ελληνικές εταιρείες δίνουν ώθηση, η γεωπολιτική βάζει φρένο

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 22 Ιουλίου στις 2.506,79 μονάδες, με ημερήσια άνοδο 0,24% και συναλλαγές 278,7 εκατ. ευρώ, έχοντας ήδη κερδίσει περίπου 18% από την αρχή του έτους. Είχε προηγηθεί άνοδος 44,3% το 2025 και κέρδη 15,99% μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026. η αγορά δεν ξεκινά από χαμηλές αποτιμήσεις και από συνθήκες γενικευμένης απαισιοδοξίας. Ξεκινά από υψηλά σχεδόν 17 ετών, έπειτα από μία εντυπωσιακή ανατιμολόγηση των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων.

Τα θετικά νέα δεν περνούν πλέον αυτόματα και ομοιόμορφα στις τιμές. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι ήδη ενσωματωμένα. Από εδώ και πέρα, για να συνεχιστεί η άνοδος, δεν αρκεί οι ελληνικές εταιρείες να είναι καλές. Πρέπει να αποδεικνύονται καλύτερες από τις αυξημένες προσδοκίες της αγοράς.

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Η αγορά παραμένει ανοδική, αλλά δεν είναι πια εύκολη

Η μεγάλη εικόνα εξακολουθεί να είναι θετική. Οι τράπεζες έχουν επιστρέψει σε σταθερή κερδοφορία και διανομές κεφαλαίων, οι μεγάλοι ενεργειακοί και κατασκευαστικοί όμιλοι υλοποιούν επενδυτικά προγράμματα δισεκατομμυρίων, ενώ η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, η ένταξη της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές του FTSE Russell θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η αντίστοιχη αναβάθμιση από τη MSCI έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2027. Πρόκειται για ισχυρή θεσμική επιβεβαίωση της προόδου της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Δεν εγγυάται, όμως, μόνο εισροές: η αλλαγή κατηγορίας μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μετακινήσεις κεφαλαίων και επιλεκτικές εκροές από αναδυόμενα funds, καθώς οι ελληνικές μετοχές θα αποκτήσουν μικρότερη βαρύτητα μέσα στο πολύ μεγαλύτερο σύμπαν των ανεπτυγμένων αγορών. στε σε μια ώριμη ανοδική αγορά. Η βασική τάση δεν έχει ανατραπεί, αλλά οι διακυμάνσεις θα είναι μεγαλύτερες και η επιλογή των μετοχών σημαντικότερη από την απλή αγορά ολόκληρης της αγοράς.

Η γεωπολιτική αναταραχή είναι ο μεγαλύτερος άμεσος κίνδυνος

Ο σοβαρότερος εξωτερικός κίνδυνος δεν βρίσκεται στην Αθήνα. Βρίσκεται στη Μέση Ανατολή και στις θαλάσσιες αρτηρίες μέσω των οποίων μεταφέρεται η παγκόσμια ενέργεια.

Το Brent κινήθηκε στις 23 Ιουλίου κοντά στα 98,6 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, καθώς οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, οι απειλές για τα Στενά του Ορμούζ και η ένταση στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ αυξάνουν τον κίνδυνο διακοπής της προσφοράς. ιο Αθηνών η γεωπολιτική κρίση λειτουργεί μέσα από τέσσερις διαύλους:

Πρώτον, αυξάνει το ασφάλιστρο κινδύνου. Οι επενδυτές μειώνουν την έκθεσή τους σε μικρότερες και λιγότερο ρευστές αγορές, ακόμη και όταν τα εγχώρια θεμελιώδη παραμένουν υγιή.

Δεύτερον, αυξάνει τον πληθωρισμό. Το ακριβότερο πετρέλαιο περνά στα καύσιμα, στις μεταφορές, στην παραγωγή, στα τρόφιμα και τελικά στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Τρίτον, κρατά τα επιτόκια υψηλότερα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τον κίνδυνο νέας ενεργειακής αναζωπύρωσης του πληθωρισμού. Οι αγορές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο πρόσθετων αυξήσεων επιτοκίων, εφόσον το πετρέλαιο παραμείνει πάνω από τα σημερινά επίπεδα. ι άμεσα την ελληνική οικονομία.** Η Ελλάδα παραμένει εισαγωγέας ενέργειας, ενώ το τουριστικό και μεταφορικό της προϊόν εξαρτάται από το κόστος των καυσίμων και την ομαλή λειτουργία των διεθνών μεταφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ήδη επιβράδυνση της ελληνικής ανάπτυξης στο 1,8% το 2026 και αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7%, αποδίδοντας σημαντικό μέρος της επιδείνωσης στο ενεργειακό σοκ. Η Τράπεζα της Ελλάδος εμφανίζεται ελαφρώς πιο αισιόδοξη για την ανάπτυξη, στο 2%, αλλά προβλέπει επίσης πληθωρισμό 3,7%. ειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε στο πεντάμηνο Ιανουαρίου–Μαΐου, παρότι το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και οι υπηρεσίες βελτιώθηκαν. Ένα παρατεταμένο πετρελαϊκό σοκ θα επιβάρυνε εκ νέου τις εισαγωγές και τις εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες της οικονομίας. εν πλήττει όλες τις ελληνικές μετοχές με τον ίδιο τρόπο

Η άνοδος του Brent δεν έχει μονοσήμαντη επίδραση στο ταμπλό.

Οι αερομεταφορές, οι οδικές μεταφορές, το λιανεμπόριο, οι εταιρείες με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και οι επιχειρήσεις με χαμηλή δυνατότητα μετακύλισης του κόστους βρίσκονται στην πιο ευάλωτη θέση. Το ίδιο ισχύει για εταιρείες των οποίων η ζήτηση εξαρτάται από το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Οι τράπεζες ενδέχεται βραχυπρόθεσμα να ωφεληθούν από υψηλότερα επιτόκια και ισχυρότερα καθαρά έσοδα από τόκους. Εάν όμως το ενεργειακό σοκ διαρκέσει, το όφελος αντιστρέφεται: μειώνονται η πιστωτική ζήτηση και οι επενδύσεις, αυξάνονται τα προβληματικά ανοίγματα και ανεβαίνει το κόστος κεφαλαίου.

Τα διυλιστήρια μπορούν να ωφεληθούν από αυξημένα περιθώρια διύλισης και από αναταράξεις στην προσφορά, αλλά η άνοδος της τιμής του αργού αυξάνει τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφή της ζήτησης.

Η ελληνική ναυτιλία μπορεί να δει άνοδο των ναύλων λόγω μεγαλύτερων αποστάσεων, αλλαγών δρομολογίων και περιορισμού της διαθέσιμης χωρητικότητας. Παράλληλα, όμως, αυξάνονται τα ασφάλιστρα πολέμου, οι κίνδυνοι για τα πληρώματα και οι λειτουργικές δαπάνες.

Η δική μας εκτίμηση είναι ότι ένα Brent μεταξύ 80 και 90 δολαρίων μπορεί να απορροφηθεί από την ελληνική αγορά. Παραμονή στην περιοχή των 95–105 δολαρίων θα περιορίσει τις αποτιμήσεις και θα επιβάλει μεγαλύτερη επιλεκτικότητα. Μόνιμη κίνηση πάνω από τα 110 δολάρια θα αποτελέσει σαφώς αρνητική αλλαγή καθεστώτος για το ΧΑ.

Τα ελληνικά εταιρικά νέα αποτελούν το μεγάλο αντίβαρο

Η αγορά δεν βρίσκεται στο έλεος της γεωπολιτικής. Διαθέτει ουσιαστικά εσωτερικά στηρίγματα.

Οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν συνολικά καθαρά κέρδη περίπου 1,2 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με καθαρή πιστωτική επέκταση 3,9 δισ. ευρώ. Η αύξηση των δανείων, των προμηθειών και των κεφαλαίων υπό διαχείριση δείχνει ότι η κερδοφορία δεν στηρίζεται πλέον αποκλειστικά στα υψηλά επιτόκια. άσει επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 24 δισ. ευρώ έως το 2030, με στόχο τον σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος και σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας. αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ με προσφορές περίπου 2,3 δισ. ευρώ και υπερκάλυψη άνω των 3,5 φορών, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε νέο συμβόλαιο ύψους 132 εκατ. ευρώ στο Κατάρ. t έχει ανακοινώσει εισπράξεις άνω των 1,7 δισ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό, ενώ διατηρεί σημαντική επενδυτική δραστηριότητα και χρηματοδοτική πρόσβαση στις αγορές. εν εξαλείφουν τον διεθνή κίνδυνο. Δημιουργούν, όμως, μία ισχυρή θεμελιώδη βάση, η οποία μπορεί να περιορίσει το βάθος μιας διόρθωσης και να επιταχύνει την ανάκαμψη όταν υποχωρήσει η γεωπολιτική ένταση.

Πόσο επηρέασαν οι πολλές αυξήσεις κεφαλαίου

Οι αυξήσεις κεφαλαίου έχουν διπλή επίδραση και πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε χωρίς υπερβολές.

Μόνο οι αυξήσεις της ΔΕΗ, της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και της AKTOR κινητοποίησαν τουλάχιστον 5,18 δισ. ευρώ: έως 4 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ, 530 εκατ. ευρώ για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και 650 εκατ. ευρώ για την AKTOR. ξία συναλλαγών 211 εκατ. ευρώ το 2025, τα 5,18 δισ. ευρώ αντιστοιχούν —με δικό μας υπολογισμό— σε περίπου 25 μέσες χρηματιστηριακές συνεδριάσεις. Πρόκειται για τεράστιο μέγεθος σε σχέση με το βάθος της ελληνικής αγοράς. αυξήσεις κεφαλαίου:

απορροφούν διαθέσιμη ρευστότητα,

αναγκάζουν θεσμικούς και ιδιώτες να πωλούν άλλες μετοχές για να χρηματοδοτήσουν τη συμμετοχή τους,

δημιουργούν τεχνικές πιέσεις και arbitrage γύρω από τις τιμές διάθεσης,

αυξάνουν προσωρινά την προσφορά μετοχών και τη μεταβλητότητα.

Η αγορά, επομένως, έχει επηρεαστεί. Μέρος της αδυναμίας ή της στασιμότητας ορισμένων τίτλων δεν σχετίζεται με επιδείνωση των θεμελιωδών τους, αλλά με την ανάγκη ανακατανομής κεφαλαίων.

Μακροπρόθεσμα, όμως, η εικόνα είναι περισσότερο θετική. Οι σημερινές αυξήσεις δεν θυμίζουν τις ανακεφαλαιοποιήσεις της κρίσης, οι οποίες κάλυπταν ζημιές και έσωζαν ισολογισμούς. Χρηματοδοτούν δίκτυα, ενέργεια, υποδομές, εξαγορές και νέα παραγωγική δυναμικότητα.

Η μεγάλη υπερκάλυψη αρκετών εκδόσεων δείχνει επίσης ότι σημαντικό μέρος της ζήτησης προέρχεται από νέα διεθνή κεφάλαια και δεν αποτελεί απλή μεταφορά χρημάτων από μία ελληνική μετοχή σε άλλη.

Το πραγματικό ερώτημα θα εμφανιστεί τα επόμενα χρόνια: εάν τα κεφάλαια επενδυθούν με υψηλή απόδοση, οι αυξήσεις θα αποδειχθούν θετικές για τα κέρδη ανά μετοχή. Εάν τα επενδυτικά σχέδια καθυστερήσουν ή εμφανίσουν χαμηλές αποδόσεις, η αγορά θα αρχίσει να τιμολογεί την αραίωση των παλαιών μετόχων.

Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη

Η αγορά έχει σχηματίσει υψηλό 2026 στις 2.567,42 μονάδες. Η περιοχή των 2.520–2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη κρίσιμη ζώνη αντίστασης, καθώς εκεί παραμένει καθοδικό χάσμα τιμών από την έναρξη της πρόσφατης διόρθωσης. ων 2.541 μονάδων θα επέτρεπε νέα δοκιμή των 2.567 μονάδων. Διάσπαση του υψηλού με αυξημένο τζίρο θα άνοιγε τον δρόμο προς τις 2.650 μονάδες και στη συνέχεια προς τη ζώνη των 2.700–2.750 μονάδων.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, η πρώτη ουσιαστική στήριξη βρίσκεται στις 2.450–2.440 μονάδες. Η ζώνη έχει ήδη δοκιμαστεί κατά την πρόσφατη υποχώρηση, με ενδοσυνεδριακά χαμηλά κοντά στις 2.428–2.434 μονάδες. α από τις 2.430 μονάδες θα άλλαζε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα και θα έφερνε στο προσκήνιο τις 2.350–2.380 μονάδες. Η περιοχή των 2.280–2.300 μονάδων αποτελεί τη σημαντικότερη μεσοπρόθεσμη άμυνα της αγοράς και το όριο κάτω από το οποίο θα άρχιζε να αμφισβητείται η ανοδική δομή ολόκληρου του 2026.

Οι προβλέψεις μας έως το τέλος του 2026

Σενάριο Πιθανότητα Γενικός Δείκτης Δεκεμβρίου Βασικές προϋποθέσεις Βασικό 50% 2.620–2.720 μονάδες Σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης, Brent κάτω από 95 δολάρια στο δ΄ τρίμηνο, ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και ομαλή μετάβαση στους δείκτες FTSE Θετικό 25% 2.800–2.950 μονάδες Ουσιαστική γεωπολιτική συμφωνία, Brent κάτω από 80–85 δολάρια, θετικές αναθεωρήσεις κερδών και νέες ξένες εισροές Αρνητικό 25% 2.150–2.300 μονάδες Παρατεταμένος πόλεμος, Brent πάνω από 110 δολάρια, προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές, νέες αυξήσεις επιτοκίων και υποβαθμίσεις εταιρικών προβλέψεων

Η κεντρική μας εκτίμηση τοποθετεί τον Γενικό Δείκτη κοντά στις 2.680 μονάδες στο τέλος του έτους. Πρόκειται για περιθώριο ανόδου περίπου 7% από τα επίπεδα των 2.500 μονάδων και για συνολική ετήσια απόδοση κοντά στο 26%.

Το ανοδικό σενά παραμένει απολύτως εφικτό, αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η πορεία προς τις 2.800 μονάδες θα είναι ευθεία. Ακόμη και μέσα σε μία ισχυρή ανοδική αγορά, μία ενδιάμεση διόρθωση 8%–12% θα ήταν φυσιολογική, ιδιαίτερα εάν το πετρέλαιο παραμείνει κοντά στα 100 δολάρια.

Το τελικό συμπέρασμα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να κινηθεί υψηλότερα μέχρι το τέλος του 2026, αλλά η εποχή των εύκολων και γενικευμένων κερδών έχει περάσει.

Τα θετικά νέα των ελληνικών εταιρειών, η τραπεζική κερδοφορία, τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα και η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές συνθέτουν ένα σοβαρό και διατηρήσιμο growth story.

Από την άλλη πλευρά, η άνοδος του πετρελαίου, η πιθανότητα νέων αυξήσεων επιτοκίων, η επιβάρυνση του ισοζυγίου πληρωμών και η μεγάλη προσφορά νέων μετοχών από τις αυξήσεις κεφαλαίου περιορίζουν τα περιθώρια περαιτέρω επέκτασης των αποτιμήσεων.

Με απλά λόγια, τα εταιρικά θεμελιώδη μπορούν να προστατεύσουν την αγορά από μία συνηθισμένη διόρθωση. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν πλήρως από ένα πετρελαϊκό σοκ ή από γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση.

Στο βασικό μας σενάριο, οι 2.500 μονάδες δεν αποτελούν την κορυφή του κύκλου. Αποτελούν, όμως, το σημείο από το οποίο η άνοδος θα πρέπει πλέον να κερδίζεται με πραγματική αύξηση κερδών και όχι μόνο με βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις αποτελούν δημοσιογραφική και οικονομική ανάλυση και όχι επενδυτική σύσταση.