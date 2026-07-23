Πρόστιμο – μαμούθ 890 εκατ. ευρώ της Κομισιόν στην Google

Βαρύς ο πέλεκυς για την Google από την Κομισιόν. Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν πρόστιμο στην Google 890 εκατ. ευρώ (1 δισ. δολάρια) με ισχυρισμό ότι η εταιρεία παρέχει προνομιακή μεταχείριση στις δικές της υπηρεσίες.

Το πρόστιμο είναι το πρώτο που επιβάλλεται στην Google βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στοχεύει στον έλεγχο των λειτουργικών πρακτικών των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στην Ευρώπη.

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Πρόκειται ουσιαστικά για 2 ξεχωριστές αποφάσεις, με τις οποίες η Κομισιόν διαπίστωσε μη συμμόρφωση της Google με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές (DMA).

Η πρώτη αφορά την προνομιακή προβολή των δικών της υπηρεσιών στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με τους περιορισμούς που επέβαλε στους προγραμματιστές εφαρμογών μέσω του Google Play, εμποδίζοντάς τους να κατευθύνουν τους καταναλωτές σε εναλλακτικά, και συχνά φθηνότερα, κανάλια αγορών.

Για τις δύο αυτές παραβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στη Google πρόστιμο 460 εκατ. ευρώ για την πρώτη υπόθεση και 430 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη.

Θα αντιδράσει η Ουάσινγκτον

Αναμένεται να φανεί βέβαια αν η καμπάνα θα τροφοδοτήσει την οργή της Ουάσινγκτον για τους ευρωπαϊκούς ψηφιακούς κανονισμούς, τους οποίους η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί ότι στοχοποιούν άδικα αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες.

Στο πλαίσιο αυτό, 25 Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες έγραψαν στον Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα, προτρέποντάς τον να προβεί σε αντίποινα κατά της ΕΕ εάν επιμείνει στην εφαρμογή «μεροληπτικών νόμων, πολιτικών ή πρακτικών στον ψηφιακό τομέα».